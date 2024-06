Contrastare l’evasione fiscale: l’appello della Corte dei Conti

Maggiore frequenza e ampiezza dei controlli per combattere l'evasione diffusa in Italia

La Corte dei Conti ha evidenziato la necessità di intensificare i controlli fiscali per contrastare l’evasione diffusa che caratterizza la situazione italiana. In particolare, il presidente delle Sezioni Riunite in sede di controllo, Flaccadoro, ha sottolineato l’importanza di un’azione più estesa e frequente.

L’importanza dei controlli fiscali

Estendere i controlli

Secondo Flaccadoro, è essenziale affiancare alle banche dati tributarie una maggiore frequenza dei controlli. Questi non dovrebbero essere limitati alle posizioni rilevanti, ma caratterizzati da un’azione più estesa, indispensabile per contrastare l’evasione diffusa.

La situazione attuale

L’evasione fiscale continua a rappresentare una piaga per l’economia italiana. Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, molti contribuenti sfuggono ancora al pagamento delle tasse, causando un significativo danno alle casse dello Stato.

I dati sugli accertamenti

Il calo degli accertamenti

Flaccadoro ha anche messo in luce il calo degli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate. Nel 2023 sono stati 175mila, rispetto ai 190mila del 2022. Questo decremento potrebbe avere ripercussioni negative sulla lotta all’evasione fiscale.

Le conseguenze

La diminuzione degli accertamenti può indebolire l’efficacia delle azioni contro l’evasione fiscale. È fondamentale che l’Agenzia delle Entrate e gli organi competenti intensifichino i loro sforzi per garantire una maggiore equità fiscale.

Per contrastare l’evasione fiscale, è cruciale implementare controlli più frequenti ed estesi. La Corte dei Conti richiama l’attenzione sull’importanza di non limitarsi alle sole posizioni rilevanti, ma di adottare un approccio più ampio per affrontare efficacemente il problema dell’evasione diffusa in Italia.