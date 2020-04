Coronavirus Spagna. Sanchez: “vicini al picco”

La Spagna sarebbe vicina al superamento del picco del contagio da Coronavirus Covid-19.

Lo ha dichiarato il primo ministro Pedro Sánchez che ha informato come il Paese iberico sia “vicino al superamento del picco di infezioni” poiché il numero di decessi per coronavirus è diminuito per il secondo giorno consecutivo.

Sánchez ha inoltre prorogato le misure di blocco fino al 25 aprile, affermando che le restrizioni sono importanti perché stanno “salvando vite umane”.

Il bilancio di decessi registrato in Spagna nell’ultimo giorno è di 809 morti, il dato più basso da una settimana.