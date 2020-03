Coronavirus: oltre 550mila persone controllate. Oltre 20000 denunciate

Forze dell’Ordine impegnate in controlli per i cittadini che non si adeguano al dpcm 11 marzo che impone restrizioni alla libertà personale al fine di contenere il contagio da coronavirus.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero degli Interni, nei controlli fatti nel periodo che va dall’11 al 14 marzo sono state controllate oltre 550mila (550.589), dalle Forze di polizia, per verificare il rispetto delle prescrizioni adottate per il contenimento del contagio da Covid-19.

“Sono, inoltre, oltre 20mila (20.003) le persone denunciate per violazione dell’art 650 del codice penale.

Per quanto riguarda, invece, gli esercizi commerciali, quelli controllati sono oltre 250mila (253.837) che hanno portato alla denuncia alle autorità di 982 titolari di esercizi commerciali.”

Per gli spostamenti è necessario compilare e portare con sè l’apposito modulo.