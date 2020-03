Covid19 – Nuovo modello autodichiarazione editabile per spostamenti del 23 03 2020

E’ stato pubblicato dal Ministero degli esteri e disponibile in questa pagina il nuovo modulo di autodichiarazione compilabile (editabile) del 23 marzo 2020 per gli spostamenti nel proprio comune o in un diverso comune come definiti dall’ultimo dpcm 22 marzo.

A differenza del precedente modulo del 17 marzo, il nuovo modello di autodichiarazione del 23 marzo prevede ulteriori campi da pubblicare in caso di spostamento in altro comune o nello stesso comune di residenza ed in particolare da dove è iniziato lo spostamento, qual’è la destinazione, per quali delle ragioni indicate è determinato lo spostamento (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza per trasferimenti in comune diverso, situazione di necessità per spostamenti all’interno dello stesso comune, motivi di salute).

Anche il nuovo modello prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Controlli anche con i droni

Via libera – intanto – all’impiego di droni per “le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale” da parte delle Polizie locali. Lo prevede una disposizione dell’Enac – valida fino al 3 aprile – che consente di derogare ad alcune norme del regolamento sugli aerei a pilotaggio remoto, “nell’ottica di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica Coronavirus”. Le esigenze di impiego di questi mezzi sono state manifestate “da numerosi comandi delle polizie locali”.

No alle autodichiarazioni on line o sul telefonino

Il Ministero degli Interni fa sapere che le app e i sistemi che stanno girando in rete su autodichiarazioni da mostrare direttamente sul telefonino non sono consentite. L’autodichiarazione deve essere necessariamente cartacea perchè l’operatore di polizia deve firmarlo e acquisirlo in originale per i successivi controlli.

