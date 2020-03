Cambia per l’ennesima volta in pochi giorni il modulo di autodichiarazione per spostamenti pubblicato dal Ministero dell’Interno e disponibile in questa pagina nella versione ultima del 26 marzo 2020 che presenta ulteriori integrazioni e novità arrivando al limite di quanto può contenere un semplice foglio A4 da stampare.

A differenza del precedente modulo del 23 marzo, si sono aggiunti nuovi campi in cui si dichiara di aver preso conoscenza dei provvedimenti dei presidenti di Regione della regione di partenza e della regione di arrivo nel caso lo spostamento riguardi due comuni di due regioni diverse.

Il modello precedente aveva già aggiunto ulteriori campi da pubblicare in caso di spostamento in altro comune o nello stesso comune di residenza ed in particolare da dove è iniziato lo spostamento nel rispetto di quanto aveva disposto il dpcm 22 marzo 2020.

Anche il nuovo modello prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Oppure vai al modulo sul sito del Ministero dell’Interno cliccando qui

Nuovi esempi

Il nuovo modulo acquisisce anche quanto disposto da recenti circolari del Ministero degli Interni a chiarimento e interpretazione dei concetti delle “comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute con esempi suggeriti in calce: ” lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc…”

No alle autodichiarazioni on line o sul telefonino

Il Ministero degli Interni fa sapere che le app e i sistemi che stanno girando in rete su autodichiarazioni da mostrare direttamente sul telefonino non sono consentite. L’autodichiarazione deve essere necessariamente cartacea perchè l’operatore di polizia deve firmarlo e acquisirlo in originale per i successivi controlli.

Vedi anche dpcm 22 marzo 2020