Coronavirus. In Lombardia non aprono le cartolerie. Nuova ordinanza di Fontana 528 dell 11 aprile 2020

Il Presidente Fontana ha firmato la nuova ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 (in allegato in fondo alla pagina).

“In base all’Ordinanza regionale n.528 dell’11 aprile 2020, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.” si legge nella nota della Regione Lombardia.