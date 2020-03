Coronavirus e gravidanza. Galliano:”Non esistono evidenze sicure di trasmissione verticale “

Nuovi studi suggeriscono che il Covid-19 può passare la placenta, ma ad oggi non esistono evidenze sicure di trasmissione verticale

“Nonostante al momento i dati di bambini nati in Italia siano tranquillizzanti, due recenti studi cinesi mostrano una possibile trasmissione verticale del Covid19 dalla madre al feto”. Così a Radio Rai durante la trasmissione “Giorno per Giorno”, Daniela Galliano – medico ginecologo esperto in medicina della riproduzione, intervistata sul suo libro “Quanto ti vorrei” edito dalla Piemme.

“ E’ importante sottolineare” – ha aggiunto – “che tali risultati si basano sulla presenza di anticorpi IgM rilevati nel sangue dei neonati, quindi su prove sierologiche indirette e non virologiche, dunque le donne in gravidanza non si devono allarmare, perché la maggior parte dei bambini ad oggi sono nati sani o con sintomi lievi.”

La Galliano ha poi concluso: “L’allattamento al seno è consentito dal momento che il latte materno non sembra veicolare il coronavirus e fornisce anticorpi al bambino. Per tutte le donne in gravidanza valgono le stesse norme valide per gli altri: lavare spesso le mani, ridurre le uscite ai soli controlli dal medico ed evitare qualunque contatto con persone al di fuori della propria abitazione”.