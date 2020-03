Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 15 marzo: 20603 contagiati attuali, 1809 decessi

Sono sempre più preoccupanti i numeri del coronavirus che oggi vede il superamento di un’altra soglia psicologica importante, quella dei 20 mila contagiati. Un balzo importante anche quello dei decessi che in un solo giorno segna ben 368 persone morte in più.

Secondo i dati riportati dal Dipartimento della Protezione Civile che monitora costantemente la situazione di contagio, Sono 20603 le persone attualmente positive al corona virus sono 17.750 (+2853 da ieri) in Italia (24.747 in totale i contagiati dall’inizio). le persone decedute sono 1809 i decessi (+368) in attesa di conferma ISS. Le persone guarite sono 2.335.

Il comunicato ufficiale della Protezione Civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 20.603 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 24.747 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 10.043 in Lombardia, 2.741 in Emilia-Romagna, 1.989 in Veneto, 1.087 nelle Marche, 1.030 in Piemonte, 763 in Toscana, 493 in Liguria, 396 nel Lazio, 296 in Campania, 316 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento, 199 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia, 179 in Sicilia, 139 in Umbria, 128 in Abruzzo, 66 in Calabria, 75 in Sardegna, 56 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 11 in Basilicata.

Sono 2.335 le persone guarite. I deceduti sono 1.809, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Situazione Regione per Regione

Lombardia: 9.820 (attuali: 7.732), Emilia Romagna: 2.263 (attuali: 2.011), Veneto: 1.595 (attuali: 1.453), Piemonte: 840 (attuali: 794), Marche: 725 (attuali: 698), Toscana: 470 (attuali: 455), Liguria: 345 (attuali: 304), Lazio: 277 (attuali: 242), Friuli Venezia Giulia : 257 (attuali: 236), Campania: 220 (attuali: 213), P.A. Trento: 163 (attuali: 157), Sicilia: 130 (attuali: 126), Puglia: 129 (attuali: 121), P.A. Bolzano: 125 (attuali: 123), Abruzzo: 89 (attuali: 83), Umbria: 76 (attuali: 73), Sardegna: 43 (attuali: 43), Calabria: 38 (attuali: 37), Valle d’Aosta: 28 (attuali: 27), Molise: 17 (attuali: 17), Basilicata: 10 (attuali: 10).

Lombardia: 13.272 (attuali: 10.043), Emilia Romagna: 3.093 (attuali: 2.741), Veneto: 2.172 (attuali: 1.989), Marche: 1.133 (attuali: 1.087), Piemonte: 1.111 (attuali: 1.030), Toscana: 781 (attuali: 763), Liguria: 559 (attuali: 493), Lazio: 436 (attuali: 396), P.A. Trento: 378 (attuali: 367), Friuli Venezia Giulia : 347 (attuali: 316), Campania: 333 (attuali: 296), Puglia: 230 (attuali: 212), P.A. Bolzano: 204 (attuali: 199), Sicilia: 188 (attuali: 179), Umbria: 143 (attuali: 139), Abruzzo: 137 (attuali: 128), Sardegna: 77 (attuali: 75), Calabria: 68 (attuali: 66), Valle d’Aosta: 57 (attuali: 56), Molise: 17 (attuali: 17), Basilicata: 11 (attuali: 11).

Mappa del contagio da coronavirus in Italia.

Ecco i link

Mappa coronavirus Italia (versione mobile)

Mappa coronavirus Italia (versione per desktop)