Coronavirus. Boccia: “Rinvio versamento IVA”

Tra i prossimi provvedimenti molto probabile è l’adozione del rinvio del versamento IVA che equivale a più liquidità soprattutto per micro e piccole imprese che si trovano a fronteggiare non senza sacrifici l’emergenza coronavirus.

“Sarà rinviato il versamento dell’Iva. Entro il fine settimana il ministro Gualtieri proporrà un provvedimento economico che riguarderà tutti. Non voglio anticipare i singoli provvedimenti ma ci saranno quelli necessari. Vale per tutti gli italiani e per tutte le imprese”.

E’ quanto dichiarato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

“Nessuno perderà il suo lavoro. Ci saranno ammortizzatori sociali” ha aggiunto.