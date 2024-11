“Controllo” è il singolo d’esordio di Redfra

Pubblicità

Da venerdì 29 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “CONTROLLO”, il primo singolo di REDFRA, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre.

“Controllo” è un brano che si presenta a metà strada tra le sonorità del punk, in chiave leggera e del pop, dal significato sviscerale, che cerca di toccare con mano una tematica che ad oggi, seppur molto diffusa tra i giovani, viene ignorata dalla società, ossia quella legata ad episodi di attacchi di panico, che si ripetono in un loop senza fine e che evidenzia uno stile di vita caotico e ansioso legato alle abitudini di una vita frenetica dove tutto deve sempre seguire una sola direzione. Questa canzone fa luce sull’importanza della propria salute mentale ed è un urlo generazionale rivolto a chi è costretto a vivere restando in silenzio, e di come sia importante in questi casi cercare di non perdere se stessi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano in un momento della mia vita dove ho voluto dare, per la prima volta, ascolto alle mie sensazioni ed emozioni in contrasto con i miei pensieri intrusivi e il mio modo di vedere la realtà che spesso risulta alterata e condizionata dalla paura. Controllo è un brano che descrive alla perfezione il mix di emozioni che provo durante una crisi di panico dove per l’appunto perdo il concetto di controllo fisico e psichico. E cerco di combattere sempre questi episodi almeno provando a non perdere la lucidità, proprio per evitare di sprofondare nel baratro di questa condizione che porta con sé un lato oscuro che si insinua nella mente.”

Biografia

Francesca Lucirino in arte REDFRA nasce nell’aprile del 2001 a Castrovillari, un comune della provincia di Cosenza, in Calabria. Sin dalla tenera età di 4 anni scopre e si appassiona fortemente al mondo della musica e del cinema. Ma il suo sogno, crescendo, fu da subito chiaro, fare la cantante! Nell’anno corrente conseguirà il suo titolo di laurea nella facoltà di Comunicazione e DAMS presso l’Università della Calabria.

Al momento prosegue i suoi studi musicali e canori presso la RC VOCE PRODUZIONE affiancata dal vocal coach e cantautore italiano Rosario Canale.

“Controllo” è il singolo d’esordio di Redfra disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dall’8 novembre 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 29 novembre.

