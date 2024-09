Controesodo estivo: traffico intenso ma in calo del 5% nel weekend di rientro

Pubblicità

L’ultimo weekend di agosto: traffico e rientri

L’ultimo weekend di agosto ha visto un aumento del traffico sulle strade e autostrade gestite da Anas (Gruppo FS Italiane), con flussi particolarmente intensi nelle ore diurne e in direzione nord verso i principali centri urbani. Tuttavia, i dati mostrano una diminuzione del 5% dei transiti complessivi rispetto allo scorso fine settimana.

I numeri del controesodo

Anas ha registrato circa 2,6 milioni di transiti sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, con un traffico in direzione nord superiore dell’80% rispetto al sud. Le tratte più trafficate includono Baronissi, con 167.000 veicoli, e Pontecagnano Faiano, con circa 255.000 transiti. Anche lungo la SS16 Adriatica e la SS1 Aurelia i flussi sono stati intensi, ma in leggera diminuzione rispetto al precedente weekend.

Le altre arterie e la mobilità notturna

Lungo la costa tirrenica e altre arterie principali, come la SS148 Pontina e la SS18 Tirrena Inferiore, il traffico ha mostrato andamenti variabili, con alcune tratte in calo e altre in aumento. La SS148 Pontina ha visto un aumento dell’8% nei transiti, mentre la SS18 ha registrato una diminuzione del 16%. Anas ha impiegato circa 2.500 risorse per garantire la sicurezza e il monitoraggio costante del traffico.

