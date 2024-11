Roma, ContaMINAndo: un tributo a Mina per celebrare i 70 anni della televisione italiana

By

Roma, ContaMINAndo: un tributo a Mina per celebrare i 70 anni della...

Un viaggio nel tempo per celebrare la televisione italiana

In occasione dei 70 anni della televisione italiana, il Teatro Ghione ospita lo spettacolo “ContaMINAndo”, un tributo all’icona musicale e televisiva Mina. Lo spettacolo, in programma il 28 novembre 2024 alle 20.30, sarà interpretato dalla talentuosa Donatella Pandimiglio, reduce dal grande successo di The Voice Senior 4 su Rai Uno.

Lo spettacolo ripercorre i momenti più iconici della carriera di Mina, legati a programmi storici come Studio Uno, diretto dal geniale regista Antonello Falqui, considerato il creatore del “personaggio Mina”.

Donatella Pandimiglio: un omaggio con stile

Donatella Pandimiglio, una delle voci più apprezzate del panorama teatrale italiano, regalerà al pubblico una performance unica, interpretando i brani che hanno reso Mina una leggenda. Con la sua voce potente e versatile, Pandimiglio riporterà sul palco l’emozione dei live di Mina, compreso il suo ultimo, indimenticabile concerto del 1978.

Accompagnata da una band, l’artista proporrà anche rivisitazioni di celebri cover, mettendo in risalto il suo talento e la sua capacità di interpretare brani senza cercare paragoni, ma con il massimo rispetto per il repertorio della Tigre di Cremona.

Un’esperienza indimenticabile

“ContaMINAndo” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emotivo attraverso la storia della televisione e della musica italiana. Durante la serata, il pubblico sarà trasportato in un’epoca in cui la musica dal vivo e i programmi televisivi iconici facevano sognare milioni di spettatori.

Da non perdere anche l’omonimo album dello spettacolo, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.