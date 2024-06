Proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Baronissi: “Un nuovo inizio”

Pubblicità

Questa mattina a Baronissi è stata proclamata la nuova composizione del consiglio comunale. La sindaca Anna Petta ha espresso la sua emozione e ha sottolineato l’importanza del momento, consapevole delle responsabilità che attendono la nuova amministrazione.

Collaborazione per il bene comune

Petta ha ribadito l’importanza della collaborazione tra maggioranza e opposizione per il bene comune. Ogni membro del consiglio, indipendentemente dall’appartenenza politica, avrà un ruolo cruciale nel rappresentare i cittadini e rispondere ai loro bisogni.

Obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico

La nuova amministrazione si impegnerà a perseguire obiettivi strategici fondamentali per lo sviluppo socioeconomico di Baronissi. La sindaca ha sottolineato che il dialogo costante e virtuoso tra tutte le parti del consiglio sarà essenziale per raggiungere questi obiettivi.

Innovazione e sostenibilità al centro del programma

Petta ha dichiarato che l’innovazione e la sostenibilità saranno i punti cardine del suo mandato. Il governo cittadino sarà orientato all’ascolto e al benessere collettivo, puntando a uno sviluppo equo e sostenibile come pilastri della crescita sociale ed economica.

Orgoglio e responsabilità

La sindaca ha espresso il suo orgoglio e la grande responsabilità di indossare la Fascia Tricolore. Ha ringraziato i cittadini per la fiducia accordata e ha promesso di lavorare con dedizione per costruire una comunità più unita e prospera.

Gli eletti del nuovo consiglio

La composizione del nuovo consiglio comunale vede eletti per la maggioranza Maria Chiara Barrella, Giuseppe Giordano, Ester Sapere, Massimo Paolillo e Romina Melchiorre per la Lista Anna Petta Sindaco; Luca Galdi, Anna Sica, Sabatino Ingino e Antonio Santoro per la Lista Uniamoci per Baronissi; Alfonso Farina, Agnese Coppola Negri e Vincenzo Melchiorre per la Lista Partito Democratico. Per l’opposizione, sono stati eletti Marco Picarone, Elisa Galdi, Carmine Santoro e Antonio Siniscalco.

Ringraziamenti e auguri

Anna Petta ha concluso il suo intervento ringraziando tutti per il sostegno e le congratulazioni ricevute. Ha esortato tutti a lavorare insieme per raggiungere grandi traguardi e ha augurato buon lavoro a tutti i nuovi membri del consiglio.