COMUNISTI: INTERNAZIONALISTI, NON SOVRANISTI

La reazione al globalismo finanziario e al transnazionalismo del grande capitale è un atto politico doveroso e necessario ma purtroppo si è incanalata su un percorso alquanto pericoloso: la reazione alla furia del capitale e alle crisi di sistema si sta traducendo in Europa in una sorta di ritorno di fiamma del nazionalismo, in certi casi condito da pericoloso sciovinismo, e di un più confuso “sovranismo” che attecchisce nelle devastazioni causate dalla ferocia del liberismo e della globalizzazione raccogliendo consensi più di protesta irrazionale che di organica proposizione politica.

La sinistra – sia quella liberale che quella riformista – è uscita notevolmente ridimensionata dalle recenti elezioni politiche di marzo laddove il suo elettorato ha consapevolmente compreso, e respinto, il “doppio binario” su cui nel tempo si è snodata l’azione politica dei governi di centrosinistra per finire, da ultimo, con quelli presieduti da Renzi e da Gentiloni.

Ovvero, da una parte continuare a definirsi sinistra “di governo” e, dall’altra, incentivare ed aiutare il globalismo economico e finanziario nazionale contro gli interessi dei lavoratori e delle classi meno abbienti.

Il problema serio è che la reazione delle masse popolari alla politica borghese della sinistra di governo, affine all’establishment economico e finanziario europeo, si è avviata nella direzione sbagliata e questo perché le politiche di impoverimento dei diritti sociali insieme al costante aumento del degrado culturale nel Paese e, soprattutto, al progressivo deterioramento del livello educativo delle nuove generazioni, ha consegnato milioni di voti a chi parla rabbiosamente alla pancia della gente e non certo alla testa.

Questo mix esplosivo di populismo e di sciovinismo, con forti accentuazioni razziste segnatamente nella componente leghista dell’attuale governo, sta avendo l’effetto di allontanare i Partiti, i movimenti e le forze che si richiamano al comunismo da un approccio analitico della politica, da un’analisi critica della società e da un ragionamento complessivo sui processi strutturali e non solo sovrastrutturali che coinvolgono ed affliggono il nostro Paese, l’Europa ed il mondo intero.

Segnatamente, i comunisti devono continuare a perseguire la lotta politica al globalismo ma ora devono anche organizzarsi per affrontare quella contro i populismi e i sovranismi, abbandonando la vena sovranista che comincia ad intrufolarsi in discorsi e dibattiti a schema libero e rifuggendo dalla “tentazione di copiare”dalla destra per recuperare consensi perché in politica la tendenza dominante è data sempre dall’originale.

Il sovranismo è la bandiera delle destre, un’alternativa borghese allo status quo!!

La lotta di donne ed uomini per il socialismo è fondata sullo scontro politico tra classi, tra i grandi campi nemici come diceva Marx, che ha un senso compiuto nell’internazionalizzazione della lotta per l’emancipazione dei lavoratori e delle classi meno abbienti.

Fattori caratterizzanti la lotta per la costruzione della società socialista sono due e ci allontanano da un freddo e di sensato appiattimento su posizioni sovraniste e populiste, di fatto reazionarie ed anti-socialiste:

<> il conflitto tra classi opposte, tra oppressi e oppressori, tra chi ha il capitale e chi ha le braccia, e che non consiste nel discutere senza senso di élite e di popolo ma serve invece a chiarire la loro relazione con il capitale e con il lavoro salariato

<> la necessaria internazionalizzazione del conflitto tra i due campi.

Questi due fattori, queste due direttrici di marcia appena accennate, escludono certamente il ricorso al populismo di sinistra che è puro e semplice escamotage per accaparrare voti senza una chiara coscienza di classe, senza una incisiva analisi della situazione economica data e che, fondamentalmente, non serve a cambiare né la condizione economica e né la classe sociale delle salariate e dei salariati a seconda del Paese in cui vivono.

Il sovranismo è antitetico all’internazionalismo, vera stella polare del socialismo!!

La via per i comunisti è pertanto tracciata, il campo di riferimento è quello degli oppressi in patria così come oltre i confini nazionali, in solidarietà e in supporto degli oppressi di altri Paesi, ovunque essi siano.

Se non si parte dalla solidarietà tra oppressi e sfruttati e dalla presa di coscienza del proprio essere sociale e della classe alla quale si appartiene, non si riuscirà a trovare nel socialismo l’alternativa di struttura alla centralità del capitale e la deriva emotiva – e non contrastata teoricamente – dei popoli porterà all’isolamento dei comunisti dalle classi meno abbienti all’interno dei confini nazionali ed al conseguente trionfo di una élite capitalista e sempre più selvaggia.