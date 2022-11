Cerba HealthCare: oltre un milione di euro ai dipendenti. Non ai manager

L’AD Stefano Massaro: «Un aiuto per le nostre persone maggiormente impattate dalle difficoltà economiche»

Il gruppo numero 1 in Italia della diagnostica ambulatoriale e delle analisi cliniche eroga un contributo economico selettivo

«Osserviamo l’aumento dei costi di produzione ma siamo consapevoli delle difficoltà che le nostre persone e le loro famiglie stanno affrontando in questo periodo di crisi. Vogliamo essere loro vicini con formule nuove e azioni concrete». Così l’amministratore delegato di Cerba HealthCare Italia, Stefano Massaro, spiega la scelta di destinare oltre un milione di euro ai propri dipendenti ad esclusione di tutte le figure manageriali. «In questo momento di crisi economica segnato da inflazione e rincari dobbiamo unirci e proteggere i nostri collaboratori per quanto possibile ed in modo responsabile»

«Le persone sono il motore portante della nostra organizzazione e la nostra volontà è di metterle sempre al centro delle nostre strategie di sviluppo – aggiunge Alessandro Pezone, direttore risorse umane –. Siamo consapevoli delle difficoltà che i nostri dipendenti stanno affrontando in questo periodo di crisi e di come i rincari stiano impattando negativamente sull’organizzazione delle nostre vite e sulla nostra gestione familiare. Abbiamo quindi deciso di essere loro vicini con un sostegno concreto e tangibile, attraverso la formula del welfare aziendale: uno strumento flessibile e personalizzabile che aumenta in modo sensibile il potere d’acquisto dei beneficiari».

Welfare aziendale per Cerba HealthCare Italia fa anche rima con digitalizzazione: il contributo, infatti, viene messo a disposizione dei dipendenti tramite una piattaforma interna e dedicata.

«Cerba HealthCare è un’azienda che cresce investendo sulle persone – conclude Massaro –. Non possiamo lasciare soli i nostri dipendenti nel periodo di difficoltà attuale e dobbiamo essere capaci di trovare formule sempre nuove per rispondere in modo concreto alle loro esigenze. Sono orgoglioso del supporto che casa madre ha dimostrato da Parigi verso la nostra business unit italiana, in una fase di inevitabile crescita dei costi e in un paese, l’Italia, in cui l’inflazione morde più che altrove».