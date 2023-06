Commento al rapporto sul lavoro USA

Condividi

A cura di Tiffany Wilding, North American Economist di PIMCO

1. Cosa è successo? Il rapporto sull’occupazione statunitense di maggio ha mostrato una certa solidità delle buste paga rispetto alle attese (339.000). Tuttavia, i dettagli del rapporto sono apparsi più contrastanti. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,7% con aumenti salariali più moderati. Le ore lavorate in aggregato hanno visto una contrazione, mentre la settimana lavorativa media ha continuato la discesa. Ciò è stato sufficiente a rallentare i redditi aggregati, nonostante l’incremento sul numero di buste paga, che peserà sull’attività di spesa.

2. Che cosa significa? Il tempismo di questo rapporto è un po’ scomodo, dopo che il vicepresidente Jefferson ha usato il discorso di mercoledì per segnalare una pausa nella prossima riunione del Federal Open Market Committee. Tuttavia, riteniamo che i dettagli e le altre recenti revisioni dei dati suggeriscano un surriscaldamento minore di quanto temuto in precedenza.

3. Quale sarà il prossimo passo? Ci aspettiamo che, alla riunione di giugno del Federal Open Market Committee, la Fed colmi il divario tra l’attività di assunzione, ancora forte, e il rallentamento più generale, proponendo una “pausa da falco”, per cui salterebbe il rialzo dei tassi in questa riunione, ma alzerebbe la traiettoria stimata per i tassi di interesse in futuro, lasciando intendere che un altro rialzo potrebbe arrivare a luglio.