COMGEST: VOLATILITÀ E MERCATI ASIATICI – OCCHI PUNTATI SUL SETTORE TECNOLOGICO

A cura di Chantana Ward, Gestore del fondo Comgest Growth Asia di Comgest

Recentemente, i mercati asiatici hanno attraversato un periodo di volatilità. Dopo che l’autorità di vigilanza cinese ha emanato una serie di norme per regolamentare il settore dell’istruzione, si è verificato un sell-off. Di fatto, le imprese operanti in questo ambito hanno dovuto registrarsi come organizzazioni senza scopo di lucro. La notizia ha mandato a picco società come TAL Education e New Oriental Education, con cali del 50-70% in una sola seduta di borsa.

La volatilità si è diffusa al settore tecnologico in generale poiché queste nuove norme rientrano in una più ampia serie di modifiche normative.

Tutti hanno parlato del rischio legato alle Olimpiadi, ma andrebbe anche considerata l’opportunità per il Giappone di essere protagonista del primo evento mondiale della riapertura, gestito egregiamente nonostante le circostanze avverse. Nel frattempo, il Giappone sta vaccinando più di un milione di persone al giorno e il suo tasso di crescita del PIL dovrebbe allinearsi a quello delle altre principali economie a partire da questo trimestre.

Riteniamo che le storie di crescita endogena, quelle dei leader globali e dei beneficiari dei cambiamenti sociali, debbano riflettersi nei rispettivi prezzi azionari; e continuiamo a trovare molte di queste storie.

Riportiamo di seguito alcuni esempi. Nonostante i continui lockdown da Covid-19, Fast Retailing ha riportato una crescita dell’utile operativo del 72% (per i nove mesi fino a maggio), trainata in particolare da Cina e paesi limitrofi.

La forza del marchio e l’apertura di nuovi negozi stanno imponendo la propria presenza presso il consumatore asiatico emergente. Nidec ha continuato a crescere rispetto all’anno precedente registrando una crescita dell’utile operativo del 60%, grazie in particolare al solido andamento delle applicazioni per beni di consumo e il settore automobilistico. L’azienda ha annunciato il nome del suo primo cliente nell’ambito dei motori per veicoli elettrici in Giappone, Sagawa Express. Samsung Electronics ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2021, che hanno evidenziato aumenti del fatturato e dell’utile operativo rispettivamente del 19% e del 53% su base annua.

Comgest: Comgest è una società di asset management indipendente, un gruppo internazionale con sede centrale a Parigi e uffici ad Amsterdam, Boston, Dublino, Düsseldorf, Hong Kong, Singapore, Sydney e Tokyo, due filiali rispettivamente a Milano e Bruxelles ed un ufficio rappresentativo a Londra. Sin dalla propria nascita nel 1985, Comgest è caratterizzata da un approccio unico di “quality growth” a lungo termine, in grado di selezionare le società di comprovata qualità con solide prospettive per una crescita sostenibile. Comgest segue una clientela diversificata di investitori in tutto il mondo con uno staff di oltre 190 esperti da 30 Paesi diversi e gestisce un patrimonio di EUR 40.9 miliardi (dati al 30 Giugno 2021).

L’approccio sostenibile di Comgest

Da 30 anni, Comgest ha sviluppato una filosofia di investimento incentrata sulla “crescita di qualità” a lungo termine prediligendo le aziende che perseguono soluzioni di business e finanziarie solide, in grado di garantire una crescita sostenibile degli utili. La specificità dell’approccio di Comgest deriva dalla concentrazione dei suoi portafogli e dall’intrinseca ed elevata avversione al rischio delle società ad alta qualità in cui investe. È proprio su queste convinzioni basati sulla qualità delle imprese, che poggia l’integrazione dei diversi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) all’interno dell’analisi fondamentale della nostra società di asset management. Nel 2010, Comgest si è ufficialmente impegnata a favore dell’Investimento Responsabile firmando i Principi delle Nazioni Unite per l’Investimento Responsabile (UN PRI). L’ultima relazione di valutazione pubblica relativa al grado di adesione di Comgest ai principi di Investimento Responsabile è ora disponibile.

Informazioni importanti: Dati di portafoglio e indici al 30 giugno 2021.

Il fondo Comgest Growth qui menzionato è un fondo conforme alla direttiva UCITS V di Comgest Growth plc, una società di investimento multicomparto, a capitale variabile e con responsabilità distinta tra i diversi fondi registrati in Irlanda. CG Plc è regolata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le performance passate non costituiscono garanzia dei risultati futuri. Gli indici sono utilizzati solamente per comparazione delle performance passate. L’investimento potrebbe subire improvvise e cospicue perdite di valore e l’investitore potrebbe non recuperare l’intero ammontare dell’investimento iniziale. Il rendimento potrebbe variare a seconda delle condizioni di mercato e del regime fiscale. Le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero influire negativamente sia sul valore del vostro investimento che sul rendimento generato. Un investimento è da considerarsi di lungo termine qualora ci sia una differenza tra il prezzo unitario di vendita e riacquisto del fondo. Gli investitori sono tenuti a consultare l’ultimo prospetto del fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”), disponibili presso i nostri uffici e sul nostro sito www.comgest.com.

