COMGEST: MESSICO REGGE NONOSTANTE LE DIFFICOLTA DELLA REGIONE

Juliette Alves, Gestore del fondo Comgest Growth Latin America di Comgest

L’America Latina è stata una delle regioni più deboli a livello globale ad agosto, con l’indice MSCI EM Latin America in calo del 7,3% in USD (-5,8% in EUR). I mercati brasiliani sono scesi nonostante l’inizio del ciclo di allentamento, con un taglio dei tassi di 50 pb superiore al previsto. Anche il Messico, pur avendo sovraperformato i suoi omologhi regionali, ha registrato un rendimento negativo nonostante i dati macroeconomici più elevati del previsto in una serie di parametri tra cui il settore manifatturiero, i servizi e il commercio al dettaglio dal punto di vista dell’attività. Inoltre i livelli di inflazione del Paese continuano a diminuire.

Nonostante questo contesto difficile, Globant prevede una vigorosa crescita sequenziale nel secondo semestre del 2023 e nel 2024, con tassi di crescita che torneranno a livelli più normalizzati di oltre il 20% su base annua (a/a), in netto contrasto con gli omologhi software a livello mondiale. Anche le prenotazioni sono aumentate del 40% nel primo semestre del 2023.

Nel frattempo, i risultati di Mercado Libre per il secondo trimestre dell’anno hanno ancora una volta superato le aspettative, portando a una forte performance del titolo. Il valore lordo delle merci dell’azienda è aumentato del 47% su base annua, i tassi di incasso sono aumentati di 170 pb, le operazioni di credito hanno registrato miglioramenti degli insoluti e il franchising dell’azienda sembra essere sempre più protetto.

Il rivenditore messicano FEMSA ha annunciato la fusione della sua attività di distribuzione negli Stati Uniti con il concorrente BradyIFS e la vendita di una quota della nuova società, per la quale FEMSA riceverà 1,7 miliardi di dollari in contanti. Dopo la vendita della partecipazione in Heineken, questa operazione è in linea con la strategia di dismissione delle attività non-core della società e dovrebbe portare a un incremento dei rendimenti azionari. La borsa brasiliana B3 ha ceduto i guadagni dell’anno in corso a causa della debolezza del mercato in generale. I risultati del secondo trimestre hanno mostrato un’eccellente disciplina dei costi e riteniamo che la società sia ben posizionata per beneficiare del calo dei tassi d’interesse, che in Brasile restano superiori al 13%.