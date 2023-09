COMGEST: I CONSUMI GUIDANO LA CRESCITA INDIANA

Condividi

Bhuvnesh Singh, Gestore del fondo Comgest Growth India di Comgest

Il PIL reale indiano del primo trimestre dell’esercizio 2024 è cresciuto del 7,8% (in linea con le stime), contro il 6,1% del quarto trimestre dell’esercizio 2023. Il principale contributo a tale risultato viene dai consumi (+6% su base annua). A luglio l’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo (IPC) si è attestata al 7,4% su base annua (a/a) (contro il 4,9% a/a di giugno) e al 2,9% su base mensile, trainata dall’aumento dei prezzi alimentari. I monsoni irregolari stanno spingendo al rialzo i prezzi dei beni alimentari e la RBI, nel corso dell’ultima riunione, ha aumentato le previsioni sull’inflazione IPC dal 5,4% al 5,1%. I tassi di riferimento sono rimasti invariati ad agosto.

REC Limited, secondo finanziatore del settore energetico in India, dovrebbe avviarsi verso un’accelerazione della crescita, avendo ottenuto l’autorizzazione a concedere prestiti al settore delle infrastrutture, che si aggiunge al mandato per il settore energetico. La società presenta una valutazione conveniente, essendo scambiata a 0,9 volte il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) degli ultimi 12 mesi, con un rendimento del dividendo del 7% per un RoE del 20% e una crescita dell’EPS superiore al 10%. Varun Beverages è il secondo imbottigliatore di PepsiCo al di fuori del Nord America. Varun copre oltre il 90% dei volumi di PepsiCo in India e vanta una relazione consolidata (oltre 30 anni) con la società. Nonostante l’impatto delle piogge fuori stagione sui volumi nel secondo trimestre dell’anno civile 2023, pari al 5% a/a, sia i ricavi sia la crescita dell’EPS restano solidi, rispettivamente al 14% e al 26% nel trimestre, sostenuti dalla crescita dei risultati e sui mercati internazionali. Amber Enterprises India si sta trasformando da società di assemblaggio di condizionatori per l’aria a fornitore di soluzioni OEM (produttori di apparecchiature originali) nel settore dei beni di consumo durevoli, con una forte strategia sulla componentistica. Questo dovrebbe ridurre l’impatto della stagionalità e fornire una buona via di crescita.

HDFC Bank evidenzia una sottoperformance dalla fine di luglio in seguito alla fusione con HDFC Ltd. Ciononostante, HDFC Bank mantiene un EPS regolare e il management ha indicato che, anche dopo la fusione, la società dovrebbe registrare una crescita dei prestiti di poco inferiore al 20% e un ROA (rendimento del totale dell’attivo) compreso tra l’1,9% e il 2,1%. Si conferma una società di qualità elevata in grado di generare una crescita regolare degli utili e scambiata a valutazioni ragionevoli.