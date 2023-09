Comgest: Dinamiche del mercato americano

Condividi

Christophe Nagy, Gestore del fondo Comgest Growth America di Comgest

L’indice S&P 500 ha guadagnato il 16,6% in USD (+14,1% in EUR) nel primo semestre del 2023, sostenuto dal lieve rallentamento dei rialzi dei tassi d’interesse, dalla risoluzione della crisi del tetto del debito e dalla resilienza degli utili. Il rialzo è stato alimentato per lo più dalle società high-tech a elevata capitalizzazione e dal tema dell’intelligenza artificiale. A maggio l’inflazione è scesa al 4%, il livello minimo degli ultimi due anni. Il settore manifatturiero ha continuato a manifestare debolezza, con un impatto sulla catena di approvvigionamento, mentre il comparto dei servizi ha iniziato a evidenziare segnali di stagnazione. A metà giugno, si è verificato un aumento delle prime richieste di sussidi di disoccupazione, ma a partire da un livello basso, con il tasso di disoccupazione ancora al 3,7%. Sul fronte dei consumi, molti rivenditori al dettaglio e società di beni di consumo hanno osservato una diminuzione della spesa, anche se il fatturato dei servizi al dettaglio e alimentari statunitensi (escluso il gas) è cresciuto ancora.

Al di fuori degli Stati Uniti, la ripresa economica cinese post-lockdown si è rivelata deludente. L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) cinese è sceso inaspettatamente dal 51,9 di marzo al 49,2 di aprile e ancora al 48,8 a maggio, indicando una contrazione dell’attività economica. La Cina ha implementato misure a sostegno di alcuni settori, come quello dei veicoli elettrici. L’aspetto positivo è che la debolezza dell’economia cinese, associata all’aumento delle scorte di carburante negli Stati Uniti, ha provocato un calo significativo del prezzo del greggio dall’inizio dell’anno.

Oracle ha registrato una crescita di oltre il 70% e di oltre il 20% rispettivamente dell’infrastruttura e delle applicazioni cloud, nonostante il ridimensionamento dei budget per l’informatica. La società sta integrando l’acquisizione di Cerner (software per la gestione delle cartelle cliniche elettroniche), ponendo l’accento sulla gestione dei costi e investendo al contempo nella ricerca e sviluppo e nelle spese in conto capitale. La partnership con Nvidia e l’investimento in una delle principali piattaforme di IA, Cohere, collocano Oracle tra i maggiori provider per le start-up di IA generativa. Nel 1° trimestre dell’anno, i ricavi di Meta hanno registrato una nuova accelerazione, mentre i costi si sono ridotti. I ricavi pubblicitari sono saliti del 7% (escluso l’impatto dei cambi), sostenuti dall’incremento del 26% delle impressioni pubblicitarie. In particolare, Instagram ha guadagnato terreno rispetto a TikTok in termini di tempo di utilizzo da parte dell’utente, grazie alla crescente popolarità di Reels. Meta ha dimostrato resilienza anche sul fronte dei prezzi, a due anni dalla modifica della politica sul tracciamento dei dati da parte di Apple. La società continua a innovare, continuando a testare la pubblicità su Reels, espandendo i servizi WhatsApp e le applicazioni di IA generativa.

Apple ha superato le stime dei ricavi, sostenuti dall’aumento del 2% delle vendite di iPhone nonostante il cambio sfavorevole e i ricavi da record sui servizi. I mercati emergenti hanno registrato un’ottima performance ed Apple sta esplorando investimenti strategici in India e in Vietnam. Sul fronte delle novità, Apple ha recentemente presentato il suo visore per la realtà aumentata mista e i prodotti che contengono gli ultimi chip. Nel complesso, grazie a fattori quali una base utenti fidelizzata e in espansione, un ecosistema potente, la crescente monetizzazione dei servizi e una gamma di prodotti innovativa, Apple è ben posizionata per continuare a crescere.