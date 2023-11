COMGEST: CONTINUA LA CRESCITA DELL’INDIA

Condividi

Bhuvnesh Singh, Gestore del fondo Comgest Growth India di Comgest

La produzione industriale indiana ha superato le aspettative, attestandosi al 10,3% su base annua (a/a) in agosto, rispetto al 6,0%, rivisto al rialzo, di luglio. La crescita del credito bancario è rimasta sostanzialmente stabile al 15,6% a/a a settembre rispetto al 15,3% a/a di agosto. L’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo (IPC) di settembre si è attestata al 5,0% a/a (agosto: 6,8% a/a) sostenuta dalla forte correzione dei prezzi delle verdure. Nella riunione di ottobre della Reserve Bank of India i tassi sono stati mantenuti invariati e l’FMI ha rivisto al rialzo le previsioni del PIL indiano per l’esercizio 2024 dal 6,1% al 6,3%.

SBI Life, il principale assicuratore privato indiano nel ramo vita per ammontare di premi individuali sulle nuove polizze, ha registrato una crescita dei premi annui totali e individuali equivalenti (APE) nel primo semestre del 2024 superiore a quella del settore, rispettivamente del 21% e del 17% su base annua. Il management ha ribadito le proprie previsioni di crescita del 20% per l’intero anno. La forte distribuzione dovrebbe consentire all’azienda di continuare a far crescere i suoi APE del 16-19% nei prossimi cinque anni.

CMS Info Systems è un operatore strategico per il settore bancario indiano nei servizi di esternalizzazione, di gestione del contante presso gli sportelli ATM e di altri servizi gestiti. Prevediamo che la crescita sarà guidata dal maggiore ricorso all’outsourcing da parte dei partner bancari, da un incremento della quota di mercato per la società e dal miglioramento dei risultati grazie a fattori favorevoli alla compliance. L’azienda ha registrato una crescita dei ricavi e degli utili rispettivamente del 15% e del 19% a/a nel primo semestre del 2024.

Colgate Palmolive India, leader indiano nel settore dei prodotti per l’igiene orale, ha registrato una crescita del fatturato dell’8% nel primo semestre del 2024 e un aumento del 25% dell’utile netto, grazie all’incremento dei margini di profitto favorito dalle materie prime. Petronet LNG, un’utility di rigassificazione nella catena di fornitura del gas naturale, ha registrato una correzione del prezzo delle azioni dopo che il consiglio di amministrazione della società ha approvato l’investimento in un progetto petrolchimico. La società intende entrare in questo settore adiacente per sfruttare la sua esperienza nel settore petrolchimico e migliorare l’utilizzo delle sue infrastrutture.