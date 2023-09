COMGEST: CAMBIO DI ROTTA IN CINA

Condividi

Jasmine Kang, Analista e Gestore del fondo Comgest Growth China di Comgest

Il mese di agosto ha segnato un cambio di rotta nella politica cinese. I dati macro economici ad alta frequenza di luglio non sono stati all’altezza delle aspettative, con le vendite al dettaglio in crescita del 2,5% e la produzione industriale del 3,7%. Si sono inoltre verificati nuovi eventi con un impatto sulla liquidità tra gli sviluppatori immobiliari e sono riemersi alcuni casi di debiti occultati dalle amministrazioni locali. Si è infine imposta una spinta verso il cambiamento della politica, con l’annuncio di una serie di misure e l’adozione da parte della banca centrale cinese (PBoC) di importanti provvedimenti per allentare la stretta sul mercato immobiliare, attraverso la riduzione delle caparre di acquisto e dei tassi sui mutui e requisiti per l’acquisto più accessibili.

L’imposta di bollo sulle transazioni di Borsa è stata dimezzata ed è stato ridotto il limite alla leva finanziaria delle operazioni di finanziamento con margine sul mercato onshore delle azioni cinesi di classe A. Intanto, il Consiglio di Stato ha aumentato la deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per i figli. A partire dal 15 settembre, la Cina ridurrà anche la quota di riserva valutaria dal 6% al 4% per sostenere lo yuan.

Il Segretario al Commercio statunitense, Gina Raimondo, ha lasciato la Cina con una nota positiva e ha sottolineato il suo ottimismo riguardo ai legami economici con il Paese. Al termine della stagione di pubblicazione delle semestrali, WuXi AppTec ha registrato ricavi in linea con le attese (6%), mentre l’utile operativo della società, in rialzo del 30%, ha superato le previsioni grazie all’espansione del margine lordo, nonostante il calo dei ricavi legato al Covid. Wuxi Biologics ha registrato ricavi superiori alle attese e utili in linea con le stime. La compressione dei margini dovuta all’incremento di nuova capacità e agli adeguamenti di capacità legati al Covid era prevista e ha rallentato la crescita degli utili nonostante un aumento dei ricavi del 18%. Samsonite ha beneficiato di una domanda accumulata superiore alle attese grazie alla ripresa del segmento dei viaggi, con la conseguente revisione al rialzo delle previsioni per il 2023 da parte del management.