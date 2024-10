“Come nei film” è il nuovo singolo di Dafne

Pubblicità

Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “COME NEI FILM”, il nuovo singolo di DAFNE.

“Come nei film” è un brano che racconta di un colpo di fulmine e della distanza improvvisa tra due ragazzi. Una ballad che intreccia sfumature malinconiche romantiche pop che si miscelano alla natura punk rock della cantautrice. Dafne attraversa un intenso turbine emotivo, in un legame che supera le distanze e i silenzi, arrivando a farsi sentire ovunque, in ogni angolo e in ogni città fino a diventare musica, proprio come nei film.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scritto “come nei film” dopo essere stata per tanto tempo lontana dai miei sentimenti. Questo brano nasce dall’esigenza di reimmergermi in apnea in quello spazio che mi teneva disconnessa da me, un cumulo di sentimenti inespressi, un amore che mi nascondevo nella speranza di poter dimenticare ma quando il tuo mezzo più potente è la Musica con un po’ di coraggio capisci che scivolarci giù può farti tornare in superficie».

Biografia

Dafne è una cantautrice di Torino. Si avvicina alla musica rock da piccola ascoltando i Deep Purple, i Pink Floyd e i Rolling Stones e all’età di sei anni mostra i primi segni della sua passione quando, dopo aver rubato la chitarra di suo fratello, strimpella “Smoke on the Water”.

Questa vena rock si imprimerà nella sua voce graffiante che si appoggerà a sonorità più morbide a seguito dei suoi ascolti adolescenziali relativi alla corrente pop anni 2000, fino ad arrivare ad una fase di sperimentazione miscelando pop rock ed elettronica. Porta i suoi brani per la prima volta al Barone Rosso, ospite di Red Ronnie. Il suo progetto si imbatte in un evento che segnerà il suo percorso, la scomparsa prematura di Michele Merlo con l’uscita di un brano “Cristallo” dedicato all’artista che affronta le tematiche profonde del rimpianto. L’artista partecipa attivamente ogni anno agli eventi di commemorazione con l’associazione di Romantico Ribelle in ricordo dell’artista.

Il progetto di Dafne traccia i segni di una personalità che bilancia forza e sensibilità in un connubio di simbolismi, tra cui la Luna a cui l’artista è particolarmente legata, ispirati all’evoluzione e all’esigenza profonda di raggiungere la propria autenticità.

