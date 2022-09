COME LE MUOVE IL VENTO: SPETTACOLO TEATRALE NEL CASTELLO DI PITICCHIO

Il 9 -10 ed 11 settembre l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone propone a Piticchio di Arcevia lo spettacolo ad ingresso gratuito realizzato da Teatro Giovani Teatro Pirata nell’ambito di Marche Storie. Negli stessi giorni nei Comuni dell’Unione passeggiate nella natura, visite guidate dei borghi ed apertura straordinaria a Piticchio del teatrino privato più piccolo d’Europa

Nella Val Mivola briciole di storie annidate tra le mura di Piticchio. E’ questo il senso profondo dello spettacolo Come le Muove il Vento in programma il 9-10 ed 11 settembre alle ore 21,00 nel Castello di Piticchio ed inserito all’interno del progetto presentato dall’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del bando Marche Storie. Lo spettacolo, improvvisazione a canovaccio per narratore e musicista, nasce da un progetto artistico di Teatro Giovani Teatro Pirata che ha voluto attingere al grande patrimonio di storie e di leggende racchiuso nei castelli di Arcevia. I castelli infatti per loro natura racchiudono storie e custodiscono miti e leggende. Ogni loro anfratto evoca narrazioni capaci di forgiare l’identità del luogo dove si intrecciano sentimenti, spiritualità, leggende popolari.

Il progetto vuole attingere al grande patrimonio di storie e di leggende racchiuso nei castelli di Arcevia costruendo su questo materiale uno spettacolo teatrale.

La scelta del castello di Piticchio come teatro naturale delle tre rappresentazioni teatrali di Come Le Muove il Vento il 9-10 e 11 settembre è particolarmente significativa. Infatti proprio nel cuore dell’antico castello di Piticchio, all’interno del palazzo Carletti Giampieri, si trova uno dei più piccoli teatri ottocenteschi d’Europa. Si tratta di un raro esempio di teatrino privato nobiliare che mantiene intatte le caratteristiche originarie e che nonostante le piccole dimensioni conserva lo stesso impatto scenico dei teatri più grandi. In occasione di Marche Storie il teatrino Carletti Giampieri sarà eccezionalmente aperto consentendo ai visitatori di scoprire un bene artistico di grande valore del nostro territorio.

Per rendere ancora più piacevole questo itinerario culturale l’Associazione Amici di Piticchio propone ai visitatori una degustazione della crescia di mais ottofile di Rocca Contrada con affettati e vini del territorio (prenotazioni al 340 4560636).

Lo spettacolo con Enrico De Simoni avrà la regia di Enrico Messina con musiche dal vivo di Enrico Contardi. L’ingresso sarà gratuito. Info: www.atgtp.it biglietteria@atgtp.it

Il 9- 10 ed 11 settembre tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone (Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti Trecastelli) ospiteranno iniziative gratuite in occasione di Marche Storie: dalle passeggiate con guida immersi nella natura fino all’apertura straordinaria di musei e visite guidate degli antichi borghi.

Per informazioni si può consultare il sito www.valmivola.com