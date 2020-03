Come fare la spesa per la settimana. Ministero Salute pubblica video consiglio

In tempo di restrizioni da emergenza coronavirus bisogna spostarsi per fare la spesa al supermercato il meno possibile per evitare contagi.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un video realizzato con la collaborazione della Federazione Italiana Cuochi che contiene consigli per andare a fare la spesa per la settimana, armati anche del modulo di autodichiarazione per gli spostamenti.

Come fare una spesa intelligente, bilanciata e che duri almeno una settimana?

“In questi giorni dobbiamo restare a casa e per farlo serve una spesa intelligente” così inizia il video.

“Compriamo la frutta e verdura di stagione perché proprio quando è di stagione ha il doppio dei valori nutrizionali e, soprattutto, costa la metà.

Scegliamo italiano. Compriamo le nostre mele, le arance, gli asparagi, i peperoni.

Non ci dimentichiamo i legumi che sono la base della dieta mediterranea. Quindi le lenticchie non le mangiamo solo sotto le feste, i ceci, i fagioli, la cicerchia.

Scegliamo le verdure a foglia, compriamo dei formaggi, dello yogurt, l’olio extravergine di oliva italiano e delle uova.

Con tutti questi ingredienti possiamo scegliere, quindi stare a casa che è fondamentale e uscire soltanto una volta a settimana per fare la spesa.”