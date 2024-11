Come evolve il food retail: valore, sostenibilità e nuove abitudini di consumo

Pubblicità

Le nuove priorità dei consumatori: salute, sostenibilità e convenienza

Durante il Food Retail Show 2024, tenutosi a Milano presso le Officine del Volo, EY ha presentato i risultati della seconda edizione dell’Osservatorio Food Court e il progetto Value for Food. Al centro dell’analisi emergono le priorità dei consumatori italiani: salute, sostenibilità e accessibilità economica. Secondo l’EY Future Consumer Index, il 39% dei consumatori mette al primo posto la convenienza, mentre il 23% privilegia la salute. Inoltre, il 68% degli intervistati considera la sostenibilità un requisito imprescindibile, e il 42% valuta l’impatto dei prodotti su salute e benessere.

Il valore della collaborazione nella filiera agroalimentare

Il progetto Value for Food di EY punta a creare valore lungo tutta la filiera agroalimentare italiana, stimolando una maggiore collaborazione strategica tra distributori e produttori. Come spiega Riccardo Passerini, leader di Consumer, Products and Retail Consulting di EY Italia, negli ultimi due anni sono stati coinvolti oltre 50 aziende in progetti pilota, dimostrando come l’attenzione a salute, sostenibilità e convenienza economica siano essenziali per rispondere alle esigenze dei consumatori.

Food court: il cuore della nuova esperienza d’acquisto

Un focus particolare è stato dedicato alle Food Court nei centri commerciali e nei luoghi di viaggio. Dall’Osservatorio emerge che il 30% dei clienti considera le piazze della ristorazione un motivo principale per frequentare i centri commerciali. Inoltre, nel settore travel retail, le Food Court rappresentano il 14% della superficie commerciale negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. I brand che operano in queste aree riportano margini più elevati rispetto ad altri contesti.

Innovazione e sfide nel food retail

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra esperti e operatori del settore sul futuro del food retail, toccando temi quali innovazione, digitalizzazione, assortimenti e strategie per attrarre e valorizzare i talenti. Le sfide principali riguardano l’equilibrio tra sostenibilità e convenienza, nonché le opportunità legate alle nuove piazze della ristorazione.