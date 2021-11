Come creare una newsletter con un plugin wordpress

Gran parte dei siti aziendali o dei blog utilizzano come CMS, ovvero content management system, la piattaforma di WordPress e per questo motivo cercano soluzioni adatte alle loro esigenze, anche per la gestione di campagne di email marketing. Creare newsletter wordpress può infatti aiutare a incrementare il traffico sul sito e mantenere aggiornati gli utenti.

Il procedimento è molto più facile di quello che si pensi grazie ai wordpress plugin newsletter, che permettono di creare newsletter in linea con la strategia del blog o dell’azienda personalizzandola con grafica ed editor.

Grazie alla praticità di utilizzo delle piattaforme creare una campagna di email marketing incentivata all’aggiornamento costante dei nostri utenti e alla creazione di nuovi contatti non è mai stato così semplice. Vediamo quindi come procedere.

Perché creare una newsletter wordpress

Uno degli errori più comuni che si commettono nelle strategie digitali è quello di pensare che la newsletter non sia in linea con la strategia generale del blog o dell’azienda. In realtà, proprio l’email marketing, è l’unica strategia adatta a tutte le aziende e tutti i blog, in quanto consente un’interazione costante alla pari dei social network, permette di aumentare la fidelizzazione del cliente impedendogli di dimenticarsi di noi e soprattutto lo tiene aggiornato incentivandolo a creare sempre traffico sul sito, dato importate per la l’ottimizzazione dei motori di ricerca.

Come si inserisce la newsletter plugin wordpress

Accertato che la newsletter può solo aiutare la nostra strategia, non ci resta che aggiungere il plugin all’interno del sito. Le modalità sono le stesse per tutti i plugin, quindi ci dovremo recare nella sezione “estensioni” dalle impostazioni del sito e cercare quello di nostro interesse per inserire anche il modulo all’interno delle pagine. In base al plugin scelto, in alcuni casi è possibile ottenere anche una piattaforma che ci consenta di gestire in modo facile e veloce la raccolta dei contatti degli utenti, ma anche un editor semplice e completo per la stesura della nostra newsletter. È infatti possibile personalizzare il processo di iscrizione, attraverso per esempio l’invio di un’email di benvenuto, ma anche personalizzare la comunicazione sulla base del target o delle esigenze del sito.

Avere un programma che ci supporti in questa stesura si rivela molto più comodo e pratico, in quanto, soprattutto se stiamo alle prime armi, potrebbe essere necessario avere dei suggerimenti su cosa inserire e perché.

Controllare sempre i dati delle newsletter wordpress

Dopo aver creato e avviato la nostra campagna di email marketing è di fondamentale importanza seguirla con attenzione e controllare tutti i dati statistici ad essa collegata. Anche in questo caso un plugin di livello torna utile, offrendoci un resoconto dettagliato di tutte le attività svolte sulle newsletter inviate ai nostri utenti. È infatti possibile visualizzare il tasso di apertura delle stesse, il numero di visualizzazioni e anche in quanti abbiano cliccato nei link presenti al suo all’interno. Il monitoraggio costante ci permette di essere sempre aggiornati sulle preferenze dei nostri utenti, consente di rimuovere dalla lista dei contatti quelli che per troppe volte sono tornate indietro, evitando così la spam, e soprattutto di crescere proponendo sempre nuovi contenuti.