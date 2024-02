Colombani e la miopia sulla desertificazione bancaria

La First Cisl attacca le banche per la chiusura delle agenzie su tutto il territorio italiano. Ma il fenomeno va avanti da oltre 10 anni e non si può fermare. La politica (intelligentemente) studia soluzioni diverse per favorire l'accesso in banca ai canali digitali. Mentre il capo dei bancari della Cisl cerca solo visibilità

All’improvviso, qualche sindacato dei lavoratori bancari si è accorto che le banche italiane stanno chiudendo gli sportelli. La chiamano in maniera roboante «desertificazione bancaria» e ne parlano come se fosse una clamorosa novità dell’ultim’ora. Per la verità, il fenomeno della razionalizzazione delle reti degli istituti di credito su tutta la Penisola è cominciato più di 10 anni fa, quando il totale delle agenzie aveva toccato il picco a quota 33mila. Da quel momento, appunto, i vertici del settore hanno fatto marcia indietro, soprattutto per ridurre i costi. Oggi le filiali degli istituti sono circa 20mila e la cosa fa curiosamente storcere il naso alle sigle sindacali. A due soprattutto: alla Uilca e alla First Cisl. Quest’ultima, in particolare, pochi giorni fa ha squadernato un documento che di fatto scopre l’acqua calda ovvero che in oltre 3mila comuni italiani non ci sono sportelli bancari.

Come già accennato, la questione è nota da qualche anno e non è stata la First Cisl ad accorgersene per prima. Ma tant’è. La First, per bocca del suo segretario generale, Riccardo Colombani, punta il dito contro le banche, perché non avrebbero sufficiente attenzione agli aspetti sociali. Il documento sulla desertificazione bancaria altro non è che un aggiornamento periodico di una tendenza incontrovertibile. Tant’è che in un recente incontro alla Regione Lazio, chiesto dalla First e aperto a tutte le organizzazioni sindacali, la vicepresidente della regione, ha giustamente spostato l’attenzione sull’esigenza di migliorare l’accesso ai canali digitali delle banche. «Bisogna aiutare le persone anche attraverso verso una educazione digitale che è sempre più necessaria, quindi verso una maggiore consapevolezza che poi significa accessibilità, ma anche sicurezza digitale. E, da questo punto di vista, ci sono fondi, fondi europei importanti proprio per la formazione e per l’accompagnamento: penso alle persone più grandi che non sono nel ciclo della formazione ordinaria, magari gli ultrasessantenni, settantenni o anche di più visto l’allungamento della durata della vita. Per tutte queste persone bisogna fare di più» ha detto Angelilli.

Colombani smania: ha comunque cercato di portare la questione all’attenzione dell’opinione pubblica, ma delle sue intemerate mediatiche non si è accorto praticamente nessuno. Se ne sono accorti in tanti, però, dentro la sua organizzazione e qualcuno, infastidito, comincia a fargli notare che iniziative di questo tipo non portano alcun beneficio né alla categoria né alla First. Ci sono almeno due questioni che vengono portate in evidenza. La prima è che i cittadini sprovvisti di sportelli bancari in realtà hanno a loro disposizione gli uffici postali grazie ai quali possono effettuare le stesse operazioni, peraltro usufruendo di servizi finanziari e di credito offerti dalle banche attraverso accordi commerciali con Poste Italiane. La seconda è la seguente ed è un interrogativo non privo di ironia: esattamente, cosa hanno fatto i sindacati, fino a oggi, per rallentare la chiusura selvaggia di agenzie? Un interrogativo cui ne segue un altro: ma il segretario della First è lo stesso che, quando si parla di esodi volontari e assunzioni, dichiara di voler mantenere fermo il rapporto tra un’uscita e un ingresso, per poi lasciar i “suoi” dirigenti sindacali liberi di firmare, nei gruppi e nelle aziende, accordi che prevedono due uscite e al massimo un solo ingresso? Qualcuno, insomma, fra i più scaltri nella First, si è accorto che certe operazioni mediatiche servono solo per buttare fumo negli occhi.