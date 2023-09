Coderblock lancia la prima versione del Builder: ora è possibile costruire il proprio mondo virtuale nel metaverso

Condividi

Il nuovo strumento online consente di costruire scenari attraverso un ricco catalogo di edifici e props 3D, oltre alla possibilità di caricare ulteriori modelli 3D esterni.

Grande traguardo per Coderblock, il metaverso made in Italy con sede anche a Miami, pronto a presentare ufficialmente la prima versione del Builder che permette di far vivere un’experience memorabile nella realtà immersiva fondata ben sette anni fa dall’under 40 Danilo Costa.

Il nuovo strumento online, infatti, consente a tutti i possessori di land di costruire, sul proprio territorio NFT, gli scenari che al meglio rappresentano i propri desideri e obiettivi attraverso un ricco catalogo di edifici e props 3D, che conta più di 1.000 modelli, oltre alla possibilità di caricare ulteriori modelli 3D personalizzati.

In questo modo, tutti i landowner di Coderblock possono assumere a tutti gli effetti il ruolo di designer, in quanto hanno la libertà di decorare la propria land personalizzandola attraverso i molteplici elementi disponibili, posizionando oggetti, elementi interagibili e brandizzando il tutto. Dei veri e propri designer, quindi, che possono dare libero sfogo alla propria creatività realizzando anche edifici, scenari ed esperienze uniche.



Oltre alla personalizzazione dei terreni virtuali per i possessori di land, Coderblock mette a disposizione di utenti e aziende un vasto catalogo di oltre 200 ambientazioni pronte all’uso, grazie a cui poter realizzare qualsiasi tipo di esperienza virtuale con l’affiancamento del team.



Il lancio del Builder, inoltre, spalanca le porte a nuove features di Coderblock: accesso alla “Land Area”; nuova esperienza in-game, infatti grazie a un restyling grafico e funzionale dell’HUD, degli environment e degli avatar sempre più realistici, a breve sarà possibile fruire di un gameplay rinnovato e ancora più immersivo.

Non solo, Coderblock sarà navigabile anche da smartphone per un’esperienza del metaverso ancora più user-friendly con un’apposita app compatibile sia con iOS che con Android.

«Il team di Coderblock ha raggiunto un fondamentale traguardo: offrire un metaverso per gli utenti e creato da loro stessi – spiega entusiasta Danilo Costa -. Con il lancio del Builder e delle nuove features, infatti, diventeremo più competitivi e stabiliremo una presenza ancora più significativa sul mercato. Rendendo la tecnologia scalabile, ora siamo in grado di offrire anche nuove opportunità di lead generation e di match making tra utenti e aziende all’interno del 3D internet. Al fine di favorire tutto ciò, anche in tempi celeri e soprattutto per essere d’ausilio verso chi si ritrova per la prima volta ad approcciarsi con il mondo Web3, abbiamo realizzato anche un catalogo ad hoc di environment pre-costruiti, e sempre brandizzabili, in base alle esigenze e ai gusti dei nostri utenti».

Ma le sorprese di Coderblock non finisco qui, infatti, oltre alla novità del Builder, la blockchain company italiana a breve integrerà al proprio metaverso un apposito algoritmo per l’intelligenza artificiale che faciliterà la costruzione e la personalizzazione delle land e sarà in grado di inviare all’utente anche suggerimenti nell’identificazione di strategie di marketing, e non solo, più utili ai suoi scopi.

Non solo, all’interno della rivoluzione che permetterà di giungere ad un nuovo step di validazione dei mondi virtuali, la blockchain company di Danilo Costa ha annunciato anche l’apertura delle candidature per nuovi Value Added Resellers (VARs), nonchè partner certificati desiderosi di unirsi al network commerciale di Coderblock per espandere la distribuzione di ambienti virtuali all’avanguardia (per maggiori informazioni scrivere a partners@coderblock.com).