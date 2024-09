Classifica EarOne Airplay della Settimana #37

Pubblicità

La Settimana #37 di Airplay si apre con il 1º posto di ANNA nella EarOne Airplay Chart: “30º” è in testa alla classifica generale per la seconda settimana consecutiva, sempre “Abbronzatissima e bellissima” nonostante l’estate stia volgendo al termine. Karol G recupera una posizione e “Si Antes Te Hubiera Conocido” si posiziona sul 2º gradino del podio dopo la performance scoppiettante di Karol ai VMAs in cui ha fatto ballare tutti gli artisti presenti in sala, 3° posto per “Sesso E Samba” che vede Tony Effe e Gaia rientrare in Top 3 dopo una settimana di assenza. In quarta posizione si affaccia un duo di amatissimi artisti internazionali: “Die With a Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars sarà forse protagonista del podio della prossima settimana?

La Più Alta Nuova Entrata della settimana è “RAGNI”, il nuovo singolo di Tananai, mentre l’Highest Climber è “Sbagli e te ne vai” di COSANG e Liberato.

EarOne Airplay Indipendenti

Per la classifica EarOne Airplay Indipendenti Mark Ambor rimane al 1º posto con “We Belong Together”, seguito da Shaboozey con “A Bar Song (Tipsy)” in 2ª posizione, mentre il nuovo brano che entra in Top 3 è composto dal duo Manu Chao ft. Laeti con “Si Tu Te Vas”, una ballata delicata e sensibile su due anime che decidono di separarsi.

Classifiche di Genere e Speciali

Sophie And The Giants con “Shut Up And Dance” rimane alla guida dell’Airplay Dance per la quindicesima settimana, e Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido” è la leader della EarOne Airplay Latin per l’undicesima settimana consecutiva, attestandosi anche in 1ª posizione nella classifica EarOne Airplay Internazionali.

Oltre al 1° posto nella classifica generale, ANNA con “30º” è anche la regina della classifica Urban e della classifica EarOne Airplay TV, mentre entra al 1º posto dell’Airplay Rock “Il mio nome è mai più” di Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù, che rilanciano il loro successo dopo 25 anni per raccogliere fondi per Emergency.

