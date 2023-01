Cinque poliziotti afroamericani pestano a morte un ragazzo. I video choc stanno sconvolgendo gli Usa

Pubblicità

Condividi

Quattro video sono stati diffusi dalla città di Memphis ieri sera sul pestaggio del 29enne afroamericano, Tire Nichols.

Autori del pestaggio, avvenuto il 7 gennaio scorso alle 20:30 circa ora locale, cinque agenti di polizia di Memphis, anch’essi tutti afroamericani, licenziati e accusati di omicidio di secondo grado, aggressione, sequestro, cattiva condotta e abuso.

Pubblicità

Antonio Romanucci, avvocato della famiglia di Tire Nichols, ha detto che prevede ulteriori accuse per le persone coinvolte nella morte di Nichols. Per gli inquirenti che indagano sul caso si sarebbe trattato di violenza “disumana”.

I primi 3 video, tratti dalle body cam con audio, mostrano il fermo e poi la fuga di Nichols, impaurito dalle violenze.

Secondo gli esperti medici citati dalla CNN, Tyre Nichols probabilmente è morto per lesioni interne causate da un trauma da corpo contundente. Dal filmato emergono momenti in cui l’aggressione avvenuta anche con calci potrebbe aver danneggiato un certo numero di organi – tra cui fegato, polmoni o cervello – e il danno a uno qualsiasi di questi potrebbe essere stato fatale.

I video mostrano che passano più di 20 minuti prima che arrivi una barella per Tire Nichols.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden esprime le condoglianze alla famiglia di Tire Nichols attraverso una nota della Casa Bianca:

“Jill ed io porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Tire Nichols e all’intera comunità di Memphis. La famiglia di Tyre merita un’indagine rapida, completa e trasparente sulla sua morte. Mentre gli americani sono in lutto, il Dipartimento di Giustizia conduce le sue indagini e le autorità statali continuano il loro lavoro, mi unisco alla famiglia di Tyre nel chiedere una protesta pacifica. L’indignazione è comprensibile, ma la violenza non è mai accettabile. La violenza è distruttiva e contro la legge. Non ha posto nelle proteste pacifiche in cerca di giustizia. La fiducia pubblica è il fondamento della sicurezza pubblica – continua la nota – e ci sono ancora troppi posti in America oggi dove i legami di fiducia sono sfilacciati o rotti. La morte di Tyre ci ricorda dolorosamente che dobbiamo fare di più per garantire che il nostro sistema di giustizia penale sia all’altezza della promessa di giustizia equa e imparziale, parità di trattamento e dignità per tutti. Inoltre, non possiamo ignorare il fatto che gli incontri fatali con le forze dell’ordine hanno avuto un impatto disparato sui neri e sui marroni. Per realizzare un vero cambiamento, dobbiamo assumerci la responsabilità quando le forze dell’ordine violano i loro giuramenti e dobbiamo costruire una fiducia duratura tra le forze dell’ordine, la stragrande maggioranza delle quali indossa il distintivo con onore, e le comunità che hanno giurato di servire e proteggere. Ecco perché ho chiesto al Congresso di inviare alla mia scrivania il George Floyd Justice in Policing Act. Quando non l’hanno fatto, ho firmato un ordine esecutivo che includeva un uso più rigoroso degli standard di forza e disposizioni sulla responsabilità per le forze dell’ordine federali, nonché misure per rafforzare la responsabilità a livello statale e locale. Oggi, dobbiamo tutti impegnarci nuovamente nel lavoro fondamentale che deve essere svolto per portare avanti riforme significative.” conclude la nota