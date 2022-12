CINQUE “NUOVI EROI” SU RAI 3

Condividi

Da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre, alle 20.15 – Per la seconda settimana, nuove cinque straordinarie storie di cittadini e cittadine premiati dal Quirinale

Seconda settimana di programmazione per Nuovi Eroi, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Cinque nuove puntate in onda su Rai 3, da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre, alle 20.15, per scoprire le storie di persone comuni che grazie alle loro azioni eccezionali si sono trasformate in eroi quotidiani, spesso invisibili, ma rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità.

Con la voce fuori campo di Veronica Pivetti, i cinque eroi raccontati nella seconda settimana sono: la torinese Giovannella Porzio (lunedì 5), campionessa italiana e vice campionessa europea di danza paraolimpica e fondatrice della prima compagnia di danza integrata in Italia; Valeria Parrini (martedì 6), la giornalista di Piombino che dopo la morte in fabbrica del giovane figlio Ruggero, apre l’Associazione Nazionale Per La Sicurezza Sul Lavoro Ruggero Toffolutti; Valentina Bonanno (mercoledì 7) creatrice di un’associazione in Kenya dedicata al supporto della gravidanza, in un contesto caratterizzato da elevata mortalità durante il parto; Marco Sciammarella (giovedì 8) ideatore e fondatore nel 2010, insieme ad altri esperti e insegnanti di musica, musicoterapia e riabilitazione, di AllegroModerato, un’orchestra sinfonica composta da 50 elementi, per due terzi con disabilità fisiche e mentali; e Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti (venerdì 9) i due uomini che salvarono 25 bambini minacciati dal divampare di un incendio in un pullman.

Rai Approfondimento presenta “Nuovi Eroi”, un format originale prodotto da Stand By Me. Produttore creativo Simona Ercolani; autori: Coralla Ciccolini e Andrea Felici. Produttore esecutivo Stand by me Melisa Scolaro. Delegato Rai Mercuzio Mencucci, con la collaborazione di Maria Laura Ballesio. Direzione artistica Cristian Di Mattia, regia di Eleonora Ceci.

Tutte le storie della seconda settimana:

Lunedì 5 dicembre – GIOVANNELLA PORZIO (Torino)

Giovannella Porzio

Giovannella nasce perfettamente sana in una famiglia torinese. All’età di 2 anni, quando tutti i bambini iniziano a fare i primi passi, inizia ad avere problemi alle mani ed alle gambe. Dopo 13 anni di viaggi in tutta Europa alla ricerca della sua malattia, è un incontro a Lourdes che finalmente regala a Giovannella una diagnosi. Una volta in carrozzina, reagisce ai limiti della sua disabilità fondando una compagnia di danza in carrozzina.

Martedì 6 dicembre – VALERIA PARRINI (Piombino)

Valeria Parrini

Valeria Parrini nasce e cresce a Piombino in una famiglia operaia. Militante del PCI e giornalista, si occupa per tutta la sua carriera di infortuni e di morti in fabbrica. Dopo la morte in fabbrica del giovane figlio Ruggero, apre l’Associazione Nazionale Per La Sicurezza Sul Lavoro Ruggero Toffolutti, che si occupa principalmente di sensibilizzazione.

Mercoledì 7 dicembre – VALENTINA BONANNO (Bubbiano Mi)

Valentina Bonanno

Valentina nasce e cresce tra la provincia di Milano e il Kenya, dove la sua famiglia la porta due volte l’anno. E’ lì che fa la conoscenza di Fauzia, una bambina keniota che diventa come una sorella. Per lei, molti anni più tardi, Valentina creerà proprio in Africa una clinica a tutela della natalità infantile.

Giovedì 8 dicembre – MARCO SCIAMMARELLA (Milano)

Marco Sciammarella

Marco Sciammarella è un insegnante di musica di Milano. La musica ha sempre guidato le sue scelte, anche quando entra in contatto, giovanissimo, con il mondo della disabilità. Convinto che la formazione musicale è un’opportunità che può e deve essere offerta a tutti, da oltre 10 anni con la sua associazione porta avanti un’orchestra di musicisti disabili che si esibisce in giro per il mondo.

Venerdì 9 dicembre – GIOVANNI LO DATO E MAURO MASCETTI (Lipomo – Como)

Giovanni Lo Dato e Mauro Mascetti

Mauro e Giovanni si incontrano per la prima volta a luglio 2021. Ed è proprio in quella soleggiata mattinata di luglio che un incidente stradale li costringerà a dare fondo a tutto il coraggio che possiedono per portare in salvo 24 ragazzini in gita.