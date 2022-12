Cinema. ILBE: accordo di distribuzione con Wonder Capital e WWPS per il film d’azione “Paradox Effect”

Condividi

· A ILBE ricavi minimi garantiti per complessivi 4 milioni di euro nell’esercizio 2023

· Film diretto da Scott Weintrob (“Home”, “Savage x Fenty”), scritto da Samuel Bartlett, Ferdinando Dell’Omo e Andrea Iervolino

13 dicembre 2022 – ILBE, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi (Euronext Growth Milan – IT0005380602 – IE e Euronext Growth Paris – IT0005380602 – ALIE), ha sottoscritto un accordo con Wonder Capital LLC, società di produzione e distribuzione cinematografica, e uno con la società WWPS, società di produzione cinematografica internazionale, per la cessione dei diritti di distribuzione del film “Paradox Effect”, film d’azione diretto da Scott Weintrob (“Home”, “Savage x Fenty”) e scritto da Samuel Bartlett, Ferdinando Dell’Omo e Andrea Iervolino.

L’accordo prevede la cessione dei diritti rispettivamente per i territori di Stati Uniti e Canada con Wonder Capital e Cina con WWPS. Con quest’ultima, ILBE ha sottoscritto anche accordi per la cessione dei diritti di sfruttamento degli NFT’s (Non-Fungible Tokens) dell’opera e per la partecipazione ai profitti di vendita nel resto del mondo.

Gli accordi assicurano a ILBE un minimo garantito, non revocabile, pari a circa 4 milioni di euro di competenza dell’esercizio 2023.

Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi sono i produttori.

Andrea Iervolino, fondatore di ILBE, sceneggiatore e produttore del film, ha dichiarato: “È emozionante per me annunciare l’avvio di un progetto che conferma la volontà di ILBE di riuscire sempre a raccontare storie avvincenti e di successo, e ne è un esempio anche l’ottimo risultato registrato proprio in questi primi giorni dal film su Ferruccio Lamborghini, che risulta tra i contenuti più visti su Apple TV U.S.. Paradox Effect vedrà il coinvolgimento di star internazionali di primo piano, che per motivi contrattuali ancora non possiamo rivelare. Stiamo vivendo un momento di grande fermento e di attività su vari fronti, e mi auguro di proseguire insieme al mio team sempre in questa direzione.”

Richard Salvatore ha dichiarato: “In qualità di nuovo responsabile della produzione cinematografica di ILBE negli Stati Uniti, sono entusiasta che questo sia il primo film della nostra lista. Questo film riuscirà davvero a tenere il pubblico con il fiato sospeso, dall’inizio alla fine. “

Sinossi

Il film racconta la storia di una donna costretta ad affrontare un pericoloso boss che rapisce la giovane figlia e la tiene in ostaggio per il riscatto. La donna fa squadra con un agente corrotto dell’Interpol. In un’ora di tempo dovranno riuscire a salvare le loro famiglie dall’ira del boss.

Il regista Scott Weintrob ha creato e diretto opere di successo per piattaforme come Netflix, Apple+ e Amazon tra cui la serie “HOME” ha ricevuto una nomination agli Emmy. Ha creato la serie di successo mondiale Fastest Car per Netflix. Di recente, ha ideato e diretto “Savage x Fenty” di Rihanna, vincitore di un Emmy, per Amazon, con ospiti come Cindy Crawford, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski e Rihanna.