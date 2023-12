CHIARA PETRIOLI NEL CONSIGLIO EUROPEO DELL’INNOVAZIONE (EIC)

Condividi

La CEO della scale-up WSense, specializzata in sistemi di monitoraggio e comunicazione subacquea wireless, va ad affiancare Francesco Profumo, unici italiani fra i 20 componenti del Board nominati dalla Commissione europea.

Roma, 14 dicembre 2023 – Chiara Petrioli, fondatrice della società deep-tech della Blue Economy WSense, pioniera delle reti sottomarine senza fili e dell’IoT degli abissi, è entrata a far parte del Board del Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC), l’organo istituito per supportare a livello europeo l’innovazione di punta, il trasferimento tecnologico, e sviluppare e potenziare tecnologie innovative dalla portata rivoluzionaria.

Ingegnera informatica e ricercatrice, già prorettrice della “Sapienza” Università di Roma con delega all’incubazione di impresa e tra le “top 2% world scientists” della Stanford University, Chiara Petrioli è alla guida della scale-up che il World Economic Forum ha individuato come azienda più innovativa al mondo nella raccolta e gestione dei Big Data allo scopo di proteggere l’ambiente oceanico.

Il Board EIC ha un ruolo centrale nel guidare la strategia e l’attuazione di tutte le attività dell’EIC-European Innovation Council, il programma di innovazione più importante d’Europa con un bilancio di oltre 10 miliardi di euro.

I membri del Board – di 17 nazionalità diverse, selezionati in base a criteri di competenza in materia di innovazione tra ricercatori di spicco, imprenditori, costruttori di ecosistemi ed esperti di innovazione – agiscono a titolo personale e sono nominati per un mandato di due anni, estendibile per due volte. Il mandato dei nuovi membri e di quelli rinnovati è di due anni, fino a dicembre 2025.

Per saperne di più: https://eic.ec.europa.eu/news/appointment-new-eic-board-members-2023-12-13_en