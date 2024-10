Che Tempo Che Fa: puntata stellare con Johnny Depp e grandi ospiti italiani

Pubblicità

Un appuntamento imperdibile: Che Tempo Che Fa su NOVE e discovery+

Domenica 27 ottobre 2024, alle 19.30, Fabio Fazio presenta una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda su NOVE e in streaming su discovery+. L’iconico programma ritorna con il consueto mix di attualità, spettacolo e comicità, accompagnato dalle voci brillanti di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La serata promette emozioni uniche grazie a un parterre di ospiti internazionali e artisti italiani amati dal pubblico.

Johnny Depp presenta il suo nuovo film “Modi – Tre giorni sulle ali della follia”

La serata vedrà in esclusiva la presenza dell’attore hollywoodiano Johnny Depp, in occasione dell’anteprima italiana del suo nuovo film da regista, Modi – Tre giorni sulle ali della follia. Depp, noto per ruoli iconici come Jack Sparrow e Edward Mani di Forbice, sarà accompagnato dai protagonisti del film, Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat. La pellicola, in uscita il 21 novembre, esplora tre giorni decisivi nella vita del pittore Amedeo Modigliani, con Scamarcio nel ruolo principale e Desplat come musa dell’artista, Beatrice Hastings.

Milena Gabanelli e l’inchiesta sulla sanità pubblica

Per la prima volta su NOVE, Milena Gabanelli presenterà il libro Codice rosso. Come la sanità pubblica è diventata un affare privato, scritto con Simona Ravizza. Un’analisi dettagliata del sistema sanitario italiano, il volume rappresenta una riflessione sul cambiamento e le sfide della sanità pubblica.

La performance musicale di Giorgia

Un altro momento di grande impatto sarà l’esibizione della cantante Giorgia, che porterà il suo ultimo singolo Niente di male sul palco di Che Tempo Che Fa. La sua performance aggiungerà un tocco musicale alla serata, offrendo un’esperienza live imperdibile per i fan.

Spettacolo e cultura con grandi nomi italiani

La serata continuerà con Elio Germano, protagonista del film Berlinguer. La grande ambizione, e con il critico d’arte Flavio Caroli. A completare il panorama culturale saranno il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, e i giornalisti Aldo Cazzullo, Antonio Di Bella e Massimo Giannini. Ciascuno porterà il proprio contributo su tematiche attuali e argomenti di grande interesse per il pubblico.

Il Tavolo: il tocco di comicità con ospiti speciali

L’ultima parte della puntata sarà dedicata al classico appuntamento con Il Tavolo, dove Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e altri nomi noti intratterranno il pubblico con la loro ironia. Tra gli ospiti, spiccano l’atleta Alice D’Amato, i cantanti Benji & Fede e gli attori Enzo Iacchetti e Paolo Conticini, che presenteranno il musical Tootsie, in arrivo nei teatri italiani dal 1° novembre.

Una produzione di alta qualità targata Banijay per Warner Bros. Discovery

Che Tempo Che Fa è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery, e continua a essere un punto di riferimento per la televisione italiana, grazie alla capacità di mescolare intrattenimento, cultura e approfondimenti di attualità.

