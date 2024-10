“Che ne sai” è il nuovo singolo di Lyant

Pubblicità

Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “CHE NE SAI”, il nuovo singolo di LYANT.

“Che ne sai” è un brano leggero, caratterizzato da una positività riflettuta e maturata nel tempo, nato dalla collaborazione tra Lyant e Upmusic. Su una base dai timbri anni ’70, la penna dell’artista dà vita ad un pezzo dal sound allegro, sfruttando a suo favore il sentimento di rivalsa derivante da una momentanea mancanza di ispirazione. In che modo? Parlando proprio di questo e mettendo in evidenza il suo approccio “comodo” nell’affrontare tale situazione. La canzone si proietta in quelle circostanze della vita in cui ci si può sentire bloccati da qualcosa, tentando di farti uscire dal binario giusto. Non c’è, a parere di chi scrive, modo migliore di fare le cose a modo proprio e nei propri tempi.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Che ne sai” è per chi prova a sentirsi comodo anche nelle situazioni più scomode. Per chi vuole sentirsi adeguato nella propria inadeguatezza, riconoscendo la sua unicità. Oppure semplicemente per chi vuole ascoltare buona musica».

Biografia

Antonio Calandro, in arte Lyant, nasce il 1° aprile 2003 a Erice (Trapani). Fin da bambino manifesta un particolare interesse per l’arte in generale, che lo spinge ad intraprendere l’indirizzo musicale alle scuole medie (chitarra), e più tardi a frequentare il liceo artistico, dove consegue il diploma nell’anno 2022.

Oggi frequenta il corso di musica elettronica al conservatorio Scarlatti di Palermo.

Già dalla prima adolescenza si approccia al mondo della scrittura con i suoi primi brani. Immerso in un contesto familiare dove la musica è sempre stata presente, si diletta inoltre al pianoforte, e impara da autodidatta l’arte del beatmaking.

TikTok | Spotify | YouTube | Instagram