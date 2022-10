Centrale Preneste Teatro Roma – Il gigante egoista di e con Irene Rossi e Zsofia Gulyas Domenica 23 ottobre 2022 ore 16.30

Domenica 23 ottobre 2022 ore 16.30 Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma. Teatro Potlach presenta Il gigante egoista di e con Irene Rossi e Zsofia Gulyas

Nuovo appuntamento della Rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 23 ottobre alle 16.30 va in scena Il gigante egoista di Teatro Potlach. Lo spettacolo, per tutta la famiglia, è di e con Irene Rossi e Zsofia Gulyas.

A partire dalla celebre fiaba di Oscar Wilde, si narra di un gigante egoista che vuole tenere il suo grande e bel giardino tutto per sé, e di una coraggiosa bambina di nome Camilla che lo affronterà e, oltre a sciogliere le perenni nevi nel suo giardino, arriverà a sciogliergli il cuore. Due attrici raccontano una fiaba sul valore dell’amicizia, della generosità e del coraggio, cimentandosi in un lavoro in cui si alternano diverse tecniche attoriali: dai trampoli, all’utilizzo di oggetti come i nastri circensi, dalle maschere, alla danza.

Adatto dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.