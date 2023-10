Cava de’ Tirreni (SA). Nessuna Chiusura per il Reparto di Pediatria: Rassicurazioni dal Comune

Le voci circolate sui social network riguardo alla possibile chiusura del reparto di Pediatria presso l’ospedale “S. Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni non trovano conferma, come affermato dal Prof. Avv. Armando Lamberti, Consigliere delegato alle Politiche per la Tutela della Salute del Comune.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi d’Aragona”, il dott. Vincenzo D’Amato, ha confermato l’avvio di tutte le procedure necessarie per la sostituzione del personale medico all’interno del reparto di Pediatria. Inoltre, ha formalizzato la nomina del dott. Budetta quale primario facente funzione del reparto.

Il Prof. Lamberti ha sottolineato che la notizia di una potenziale chiusura del reparto di Pediatria, una struttura riconosciuta come un’eccellenza all’interno dell’intera Azienda Ospedaliera Universitaria, è del tutto priva di fondamento. Ha anche dichiarato che il plesso ospedaliero “S. Maria Incoronata dell’Olmo” è costantemente oggetto di attenzione e monitoraggio da parte dei vertici aziendali, che stanno lavorando per superare le sfide che si presentano a breve e medio termine.

Il Comune di Cava de’ Tirreni, pur essendo consapevole dei disagi che la comunità sta vivendo, continua a mostrare fiducia nei confronti della dirigenza aziendale, ritenendo credibili le rassicurazioni fornite riguardo al futuro del plesso ospedaliero. Il Prof. Lamberti ha sottolineato l’importanza di evitare divisioni all’interno della città e tra le forze politiche su questioni che influiscono direttamente sulla qualità della vita delle persone. Ha espresso la speranza che si evitino strumentalizzazioni e che ci si impegni collettivamente in uno spirito di collaborazione sincera e leale.