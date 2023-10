Cava de’ Tirreni (SA). Bilancio di Previsione: Divisi i Revisori dei Conti sul Parere

Condividi

Nella serata di martedì 3 ottobre, il Collegio dei Revisori dei Conti ha emesso un parere sorprendente e inaspettato riguardo al Bilancio di Previsione. Questo, nonostante il parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio, Donato Toriello, che ha differito nettamente dai pareri negativi formulati dagli altri due membri del Collegio. Va sottolineato che questi due membri avevano precedentemente espresso giudizi negativi anche riguardo al Rendiconto di Gestione del 2022, giudizi che alla fine si erano rivelati infondati.

Il Sindaco Servalli ha commentato con sorpresa l’inatteso contrasto all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti e ha sottolineato le difficoltà che tale divisione sta creando all’Ente e alla città. È emerso che il parere dei Revisori è di natura non vincolante, il che significa che, nonostante questa inaspettata opposizione interna, la Maggioranza consiliare è determinata a garantire una corretta approvazione del Bilancio di Previsione. Ciò avverrà durante la seduta del Consiglio Comunale prevista per la prossima settimana.

L’opposizione interna nel Collegio dei Revisori dei Conti ha creato un’imprevista tensione nell’approvazione del Bilancio di Previsione, ma il Sindaco e la Maggioranza consiliare sembrano risoluti a superare questa sfida, assicurando che il processo segua il suo corso senza ulteriori intoppi. L’approvazione del Bilancio di Previsione rimane un passo cruciale per garantire una corretta pianificazione economica e finanziaria per la città di Cava de’ Tirreni, e la Maggioranza è determinata a compiere tutti gli sforzi necessari per raggiungere questo obiettivo.