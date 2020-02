Cava de’ Tirreni. Coronavirus: Incontro con i dirigenti scolastici su Covid-19

Oggi pomeriggio, giovedì 27 febbraio, il Sindaco Vincenzo Servalli, con il vice Sindaco, Armano Lamberti ed il Dirigente Responsabile U.O. Igiene Urbana e Ambientale e Epidemiologia e Profilassi delle malattie infettive D.S. 63, Giovanni Baldi, hanno tenuto un incontro con i Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti cavesi di ogni ordine e grado, a seguito delle riunioni che si sono succedute ieri e stamattina con il Presidente De Luca a Napoli e con il Prefetto Francesco Russo a Salerno sul Covid-19.

I Dirigenti sono stati informati sulle misure adottare che prevedono la disinfezione, dopo quella effettuata alle scuole di competenza comunale, anche di quelle di competenza provinciale che sarà eccezionalmente effettuata dall’Amministrazione comunale (gli istituti paritari invece hanno provveduto in proprio). Allo scopo di non inibire il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo, presso lo spazio antistante, sarà montata una struttura mobile per il “pretriage” dove saranno visitate le persone che presentano sintomi febbrili. È previsto l’isolamento preventivo e il “tampone” solo per coloro che hanno avuti contatti stretti con persone a cui è stato diagnosticata l’influenza “Covid-19”.

È vietata la circolazioni solo delle persone che dovessero provengono Comuni interessati alle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio che sono: nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e nella Regione Veneto: Vo’. Non sono previste restrizioni di coloro che provengono da altre zone. Le persone che avvertono sintomi influenzali devono rivolgersi al proprio medico di base e possono chiedere informazioni comportamentali ai seguenti numeri: 1500 Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute – 800909 699 Numero verde della Regione Campania – 800 225 156 Numero verde della Protezione Civile di Cava de’ Tirreni (ore 9/13 e 15/20) –089 68 23 34 Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni (dalle ore 8 alle 21.30).