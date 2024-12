Casa Mehari: un simbolo di legalità e cultura contro la camorra

Pubblicità

A Casa Mehari, bene confiscato alla camorra e ora simbolo di rinascita sociale a Quarto, è in corso una serie di eventi culturali e sociali nell’ambito del programma “Casa Mehari in festa: dai beni confiscati ai beni in comune”. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania, mira a sensibilizzare i cittadini sul valore della legalità e a promuovere l’importanza dei beni confiscati come patrimonio comune.

Tre giorni di incontri per riflettere e imparare

Dal 11 al 13 dicembre, Casa Mehari ospiterà una serie di appuntamenti dedicati alla memoria e al dialogo.

Mercoledì 11 dicembre , si apre con la proiezione del film “Fortapàsc” , diretto da Marco Risi, che racconta la vita e il tragico destino del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra. La proiezione coinvolgerà gli studenti delle scuole di Quarto, offrendo un’importante occasione di riflessione.

Giovedì 12 dicembre, la giornata sarà animata dall'incontro "Libertà sotto scorta", che vedrà la partecipazione di giornalisti come Rosaria Capacchione, Mimmo Rubio e Vincenzo Iurillo, che condividono l'esperienza di lavorare sotto minaccia della criminalità organizzata. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni, magistrati e sindacati. La sera, lo scrittore Amedeo Colella proporrà il suo spettacolo "Nisciuno nasce 'imparato", un viaggio tra cultura, lingua e gastronomia napoletana.

Venerdì 13 dicembre, spazio alla proiezione del film "Benvenuti in Casa Esposito", tratto dal romanzo dell'umorista Pino Imperatore, che affronta il tema della camorra con una prospettiva ironica. L'autore sarà presente per dialogare con gli studenti.

Un mese di iniziative culturali e sociali

Gli eventi continuano fino alla fine di dicembre. Tra gli appuntamenti in programma:

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre , attività natalizie per i bambini delle scuole primarie.

Venerdì 20 dicembre, concerto jazz con il pianista Ergio Valente e il suo quartetto.

, concerto jazz con il pianista Ergio Valente e il suo quartetto. Venerdì 27 dicembre, il concerto di Antonello Rondi chiuderà le festività con un omaggio alla tradizione napoletana.

Gli eventi sono gratuiti, ma è necessario prenotarsi al numero 347.1594511. Durante le manifestazioni, il bar curato dalla Cooperativa La Quercia Rossa offrirà ristoro, mentre i pacchi solidali dell’associazione La Bottega dei Semplici Pensieri saranno disponibili per l’acquisto.

Casa Mehari: un simbolo di speranza

Situata a Quarto, in via Nicotera 8, Casa Mehari è dedicata alla memoria di Giancarlo Siani, giovane giornalista ucciso dalla camorra nel 1985. La struttura è oggi un centro culturale attivo, gestito da un’associazione temporanea di scopo composta da realtà come La Bottega dei Semplici Pensieri, La Quercia Rossa, Artemide e Dialogos. Dal 2022 ha ospitato centinaia di iniziative, diventando un punto di riferimento per la comunità.