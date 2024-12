Casa in salute: un progetto per migliorare la qualità di vita degli anziani

Riqualificazione energetica e innovazione per tutelare la salute della popolazione over 65

Casa in salute: un progetto per migliorare la qualità di vita degli...

L’importanza di abitazioni salubri per gli anziani

Il progetto Casa in salute, realizzato dall’Associazione per i Diritti degli Anziani Napoli (ADA Napoli) in collaborazione con l’ENEA, si propone di migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso interventi di riqualificazione energetica. Questi interventi, oltre a ridurre l’impatto ambientale, hanno l’obiettivo di prevenire malattie respiratorie e vascolari causate da condizioni abitative inadeguate.

Durante il focus group tenutosi presso l’Ordine degli Architetti di Napoli, sono state analizzate le strategie per tutelare la salute degli anziani durante i lavori edilizi, con particolare attenzione alla qualità dell’aria indoor, alla riduzione del rumore e all’accessibilità.

La povertà energetica: un problema che colpisce 11 anziani su 100

In Italia, la povertà energetica colpisce il 10-11% della popolazione anziana, rendendo difficile il mantenimento di un comfort termico adeguato. Questo problema non solo incide negativamente sulla salute fisica e mentale, ma si riflette anche sui costi della Sanità pubblica.

Casa in salute si inserisce nell’ambito di “Italia in Classe A”, una campagna nazionale promossa dal Ministero dell’Ambiente per sensibilizzare sui benefici dell’efficienza energetica. Con il coordinamento dell’architetto Antonio Disi e il supporto della ricercatrice Maria Giovanna Gaglione, il progetto punta a coinvolgere il Terzo Settore per favorire uno sviluppo sociale inclusivo.

Innovazione e strategie per città a misura di anziani

Le attività di Casa in salute hanno messo in luce l’importanza di utilizzare tecnologie innovative per migliorare il benessere abitativo. Tra le proposte emerse:

Adozione di sistemi per il miglioramento della qualità dell’aria indoor .

. Riduzione del rumore e delle interferenze durante i lavori edilizi.

e delle interferenze durante i lavori edilizi. Introduzione di misure per garantire la sicurezza e l’accessibilità nei cantieri.

Secondo l’architetto Mara D’Onofrio, presidente di ADA Napoli, gli architetti giocano un ruolo fondamentale come facilitatori tra i bisogni degli anziani e le soluzioni tecniche necessarie. L’obiettivo è creare un ambiente urbano che promuova il comfort, la sicurezza e l’autonomia degli anziani.

Un impegno condiviso per il benessere degli anziani

“La riqualificazione energetica non offre solo vantaggi economici – ha dichiarato l’architetto Antonio Disi – ma migliora in modo significativo il comfort e la salute delle persone”. Questo approccio è sostenuto anche dalla UILP Campania, che sottolinea come interventi mirati possano favorire la salute e l’autonomia degli over 65, migliorando al contempo la qualità delle loro abitazioni.

Secondo l’architetto Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli, una città a misura di anziani richiede un approccio integrato: dalla progettazione degli spazi abitativi all’organizzazione dei cantieri, fino alla promozione di ambienti urbani più accessibili e sicuri.

