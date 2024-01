Carne: la band ci racconta “Sarebbe tutto semplice”

Condividi

I CARNE, nati inizialmente come duo composto da Nicola Begnardi e Mirko Carnevali, diventano una band poliedrica che si completa con l’aggiunta della batteria (Paride Mangiagalli) e di una seconda chitarra.

La voce di Mirko Carnevali è già nota per aver partecipato a “The Voice of Italy” nel 2018 nel team di Francesco Renga e a “All Together Now” nel 2020.

La band ha raggiunto importanti traguardi artistici come passaggi radiofonici su Isoradio e Radio Bruno, e la presentazione del loro progetto a Casa Sanremo nel 2022 e nel 2023, oltre all’apertura del Nomadi Incontro nel 2023.

Come è iniziato il vostro percorso?

Il nostro percorso è comunicato dalla passione che ci accomuna per la musica e poi dall’esigenza di poter esprimere tutti quei sentimenti e quelle emozioni che non riusciamo ad esprimere nella quotidianità di tutti i giorni.

Come potremmo definire il vostro genere?

Rock/ Pop /Indie … In realtà nemmeno noi sapremmo definirlo… Lo lasciamo fare a chi ci ascolta.

Che messaggio vorreste lanciare con la vostra musica?

Che i sogni vanno tenuti stretti e inseguiti sempre

Da poco è uscito il nuovo singolo. Vi va di presentarlo ai nostri lettori?

Sarebbe tutto semplice è un brano molto intimo che parla delle cose che forse ci hanno dimenticato ma che noi portiamo ancora dentro.

Quali sono i progetti futuri?

Sicuramente fare più musica possibile. Tutto quello che verrà in più sarà ”oro colato”