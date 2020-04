San Giovanni Rotondo (Foggia). Carabiniere dona mascherina ad anziana

E’ diventata virale la fotografia che ritrae un carabiniere in servizio per il controllo del rispetto delle misure adottate dal governo per contenere il contagio da coronavirus, avvicinarsi ad una anziana e donarle una mascherina.

Un gesto nobile di altruismo che è carattere insito degli operatori delle forze dell’odine della Benemerita e non solo.

A quanto si apprende la donna era in fila per ritirare la pensione davanti un ufficio postale di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia, era seduta in attesa senza la necessaria protezione.

Il carabiniere, nel vederla, le dona la mascherina e l’aiuta ad indossarla nel modo giusto.