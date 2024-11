Capodanno a Trani con Tony Hadley: una notte di musica e magia

Pubblicità

Condividi

La città di Trani è pronta a vivere un Capodanno memorabile grazie alla presenza di Tony Hadley, l’ex frontman degli Spandau Ballet, che si esibirà in Piazza Quercia il 31 dicembre. Una serata all’insegna della grande musica, accompagnata dal trascinante staff di Radio Selene e dal talento del corpo di ballo del South Dance Center.

Tony Hadley: un’icona della musica pop degli anni ’80

Tony Hadley, una delle voci più celebri della scena musicale internazionale, regalerà al pubblico un viaggio tra i successi senza tempo degli Spandau Ballet, come “True”, “Gold” e “Through the Barricades”, affiancati dai suoi brani solisti e da incursioni nel suo amatissimo repertorio swing. Hadley, accompagnato dalla Fabulous TH Band, porterà sul palco un mix di emozioni e ricordi, unendo generazioni sotto il segno della grande musica.

Pubblicità

Un Capodanno da sogno a Trani

La scelta di Trani di ospitare Tony Hadley per il concerto di Capodanno conferma la volontà della città di offrire un evento di rilevanza internazionale. La splendida cornice di Piazza Quercia si trasformerà in un’arena a cielo aperto, dove i cittadini e i turisti potranno vivere un’atmosfera unica. Musica, emozioni e condivisione saranno protagonisti per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno con gioia.

Radio Selene e South Dance Center: energia e spettacolo

A partire dalle 22:30, la serata sarà animata dall’entusiasmo dello staff di Radio Selene, con dj, speaker e una diretta coinvolgente. Ad arricchire lo show, le coreografie mozzafiato del corpo di ballo del South Dance Center, che ha già conquistato i palchi internazionali con il suo talento.

Un legame speciale con l’Italia

Hadley non nasconde il suo amore per l’Italia, dove ha collaborato con artisti come Caparezza e Nina Zilli. Dopo il successo del suo tour celebrativo dei 40 anni di carriera, che ha fatto registrare il tutto esaurito, il concerto di Trani rappresenta una nuova occasione per il pubblico italiano di vivere da vicino il carisma e la voce inconfondibile di questa leggenda della musica.

Il conto alla rovescia verso il 2025

Il concerto culminerà con il countdown di mezzanotte, accompagnato dal brindisi augurale del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, per poi continuare con l’esibizione di Hadley e la sua band. Un modo speciale per iniziare il 2025 con energia e speranza.

Concludi il 2024 con una serata unica

Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria notte di musica, emozioni e spettacolo. Esprimi la tua opinione su questo evento unico: lasciaci un commento nel form qui sotto. Facci sapere cosa ne pensi!