Capital Group: Settore automotive, opportunità di investimento idiosincratiche

A cura di Flavio Carpenzano, Investment Director Reddito Fisso di Capital Group

A prima vista, il settore automobilistico sembrerebbe uno strano posto dove cercare opportunità di investimento: l’economia globale sta rallentando e potrebbe ancora cadere in recessione; la Cina, un mercato chiave per molti produttori, sta sperimentando un significativo rallentamento della crescita economica; i tassi di interesse sono stati portati al livello più alto degli ultimi anni, il che rende più costoso l’acquisto di un’auto con un finanziamento (il metodo principale per acquistare un’auto oggi); il motore a combustione interna (ICE) deve essere sostituito da veicoli elettrici (EV) con margini più bassi in poco più di 10 anni e, di conseguenza, i produttori storici non solo devono trasformare le proprie attività nel settore dell’ICE, ma devono farlo combattendo al contempo i nuovi concorrenti a basso costo nello spazio dei veicoli elettrici.

Come se non bastasse, i produttori devono affrontare le richieste salariali in un contesto di recenti forti profitti e della più alta inflazione degli ultimi decenni.

Eppure, nonostante questo contesto difficile, il settore automobilistico continua a offrire opportunità di investimento. Ma quali sono le logiche di investimento e come gli investitori dovrebbero considerare il settore?

Sconfiggere la recessione

La prospettiva di una recessione è chiaramente un vento contrario per un settore ciclico come quello automobilistico. Tuttavia, vi sono diverse società automobilistiche di alta qualità che, a nostro avviso, saranno in grado di superare la recessione e di mantenere un buon profilo creditizio difensivo. Molte di queste società hanno prodotti orientati al consumatore premium, che tende a presentare una minore ciclicità, il che dovrebbe aiutarle a mantenere il flusso di cassa.

Durante la pandemia, il settore automobilistico è stato afflitto da vincoli e colli di bottiglia che hanno impedito la consegna dei prodotti, ma la domanda in eccesso si è rivelata redditizia. La maggior parte di tali problemi di approvvigionamento è stata risolta e l’attenzione si concentra ora sulla capacità delle aziende di sostenere la domanda repressa derivante dalle vendite perse durante il periodo della pandemia. I produttori che riescono a raggiungere tale obiettivo dovrebbero essere in grado di compensare le perdite normalmente associate a una recessione.

Insieme ai produttori di prodotti più pregiati, gli autocarri rappresentano un sub-settore dell’automotive che, a nostro parere, può aiutare le aziende a mantenere le vendite. Questo perché la domanda di autocarri tende a essere meno ciclica. Una volta che un camion ha raggiunto la fine della sua “vita”, la spesa per la manutenzione aumenta in modo significativo e diventa rapidamente antieconomico mantenerlo in funzione. Anzi, spesso può essere più conveniente sostituirlo. Oltre a essere relativamente isolati dalla recessione, i produttori di autocarri non sono esposti allo stesso livello di minaccia dei nuovi operatori che sfidano i produttori di autoveicoli storici.

Affrontare la sfida dell’elettrificazione

Per le case automobilistiche storiche, in particolare quelle europee, il passaggio ai veicoli elettrici rappresenta una sfida più significativa e potenzialmente esistenziale. I nostri analisti stimano che i produttori europei siano in ritardo di circa tre anni rispetto al leader di mercato Tesla e ai nuovi arrivati dalla Cina nella transizione verso i veicoli elettrici. Gli europei dispongono attualmente di una tecnologia delle batterie molto limitata e l’infrastruttura di ricarica europea è carente. Inoltre, si trovano in una situazione di grave svantaggio in termini di costi, poiché la produzione di automobili in Europa è molto più costosa che in Cina. Questo probabilmente offre ai nuovi operatori un vantaggio materiale nel tentativo di conquistare quote di mercato. Inoltre, a differenza delle loro controparti statunitensi, molti produttori europei hanno attività significative in Cina. Ciò limita la possibilità di ricorrere alle tariffe commerciali.

I produttori premium sono in una posizione relativamente forte per affrontare la transizione, in quanto dovrebbero essere in grado di continuare a imporre prezzi elevati per le proprie auto. Tuttavia, se questa strategia funziona nei loro mercati nazionali, in Cina si tratta di una sfida più grande. In Cina, infatti, i veicoli elettrici sono visti come un prodotto più economico rispetto a un’auto ICE. Le aziende esistenti su scala globale, come VW e Toyota, devono affrontare una sfida leggermente diversa. Queste aziende dovranno investire nella tecnologia delle batterie e nelle stazioni di ricarica se vorranno mantenere la loro portata globale. I produttori regionali come Renault, invece, non hanno altra scelta che puntare su joint venture per progettare e costruire veicoli elettrici.