Capital Group nomina Scott Steele, Head of Fixed Income Business Development per l’Europa e l’Asia

Milano, 08 Novembre 2022: Capital Group, una delle maggiori società di investimento al mondo, con un patrimonio in gestione di circa 2.200 miliardi di dollari (al 30 giugno 2022) ha nominato Scott Steele in qualità di Head of Fixed Income Business Development per l’Europa e l’Asia.

In questo nuovo ruolo, Scott si concentrerà sulla costruzione della strategia di distribuzione per il reddito fisso e sulla roadmap di sviluppo dei prodotti per soddisfare meglio i bisogni della clientela istituzionali e degli intermediari finanziari in Europa e Asia. Scott Steele sarà basato a Londra e riporterà ad Alexandra Haggard, Head of Product and Investment Services per l’Europa e l’Asia.

Scott Steele entra a far parte di Capital Group dopo aver maturato oltre 30 anni di esperienza nel settore, in particolare con una forte competenza nel reddito fisso e nella distribuzione in Europa e Asia. In precedenza, è stato Global Head of Fixed Income Client Portfolio Management presso Janus Henderson Investors e ha ricoperto diverse posizioni di leadership presso PIMCO, tra cui Head of Wealth Management, Hong Kong e Singapore e Head of Institutional, Asia ex Giappone. È anche stato CIO per i fondi comuni d’investimento di BMO.

Alexandra Haggard, Head of Product and Investment Services, Europe e Asia di Capital Group, ha dichiarato: “Negli ultimi cinque anni, Capital Group ha raddoppiato il patrimonio in gestione sul reddito fisso, portandolo a poco più di 450 miliardi di dollari**, lanciando diverse nuove soluzioni d’investimento a reddito fisso sia in Europa sia in Asia, tra cui il Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) e il Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)*** per rispondere meglio alle esigenze dei nostri clienti.”

“Scott porta alla nostra squadra una profonda esperienza nella gestione degli investimenti a reddito fisso e nella distribuzione. Sarà fondamentale per aiutare i nostri clienti a costruire portafogli più resilienti e diversificati mentre espandiamo le nostre capacità nell’obbligazionario, cercando di far conoscere le nostre strategie attive ad un maggior numero di investitori in Europa e in Asia.”

Scott Steele, Head of Fixed Income Business Development per l’Europa e l’Asia di Capital Group, ha dichiarato: “In un contesto di preesistente volatilità, il reddito fisso può svolgere un ruolo importante in un portafoglio equilibrato. Abbiamo una reale opportunità di dimostrare ai clienti la potenza delle nostre capacità nel reddito fisso e del nostro approccio d’investimento distintivo. Capital Group è uno dei maggiori gestori attivi a livello globale nel reddito fisso, con un’esperienza consolidata di risultati a lungo termine; non vedo l’ora di sottoporre la nostra offerta a un maggior numero di investitori istituzionali e wholesale in Europa e Asia.”

. ** US$ 457.9 miliardi di dollari al 30 giugno 2022, dati preliminari. Le attività a reddito fisso sono gestite da Capital Fixed Income Investors. Fonte: Gruppo Capital

*** Solo nei mercati registrati. L’elenco dei Paesi in cui il Fondo è registrato per la distribuzione può essere richiesto in qualsiasi momento alla CIMC o online sul sito www.capitalgroup.com.