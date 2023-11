Capital Group: L’obiettivo di inflazione del 2% della Fed potrebbe essere raggiunto in anticipo

Condividi

A cura di Jared Franz, Economista di Capital Group

L’ex Presidente della Federal Reserve Alan Greenspan sosteneva che l’inflazione è sotto controllo quando i consumatori non devono riflettere prima di effettuare un acquisto. Dopo venti mesi di ciclo di rialzi dei tassi da parte della Fed, le persone ancora riflettono prima di acquistare. I prezzi rimangono spiacevolmente alti, con l’Indice dei prezzi al consumo (IPC) degli Stati Uniti in aumento del 3,7% a settembre rispetto a un anno fa. Molti investitori temono che il tratto finale verso l’obiettivo di inflazione del 2% della Fed sarà impegnativo. Tuttavia, alcuni segnali indicano che i prezzi potrebbero diminuire sensibilmente e, il tanto atteso 2% di inflazione potrebbe essere raggiunto in anticipo. Ciò avviene in un momento in cui l’economia e i mercati del lavoro statunitensi continuano a essere in fermento, sfidando le previsioni di una recessione.

Gli affitti alle stelle stanno diminuendo

Il quadro dell’inflazione oggi è molto diverso da quello del 2022 e il motivo è uno solo: gli affitti sono diminuiti. Qualunque sia la direzione verso cui si muovono gli affitti, l’inflazione finirà per seguirli. È quindi ragionevole che gli economisti partano dalle aspettative sugli affitti per prevedere l’IPC. In particolare, l’aumento degli affitti deve rallentare al 4% affinché la Fed abbia qualche possibilità di raggiungere il suo obiettivo. L’aumento post-pandemia degli affitti si è drammaticamente avvicinato a tale dato del 4%. Un’analisi della componente degli affitti dell’IPC statunitense mostra che l’aumento dei prezzi è rallentato a circa il 5,9% a settembre, rispetto al picco del 9,1% di giugno 2022. I dati sugli affitti forniti dalla società immobiliare Zillow, che misura gli affitti richiesti nei nuovi contratti di locazione, indicano un aumento ancora inferiore, pari al 3,2%. Possono essere necessari diversi mesi affinché gli affitti più bassi, rilevati da Zillow e da altri siti, confluiscano nell’IPC. Nonostante ciò, possono verificarsi alcuni sbalzi ma gli affitti stanno accelerando nella giusta direzione.

Nel frattempo, la produttività, che misura l’efficienza dei lavoratori, ha registrato una ripresa. Negli ultimi quattro trimestri, i dati del Bureau of Labor and Statistics statunitense indicano che la produttività è salita all’1,2%, mentre un parametro correlato, noto come costo unitario del lavoro, è sceso al 2,5%. Si tratta di modelli che si osservano quando le economie iniziano la ripresa. La maggiore produttività e il minore costo unitario del lavoro esercitano una pressione al ribasso sull’inflazione.

In combinazione con la stabilità dei prezzi delle materie prime dovuta alla scarsa crescita della Cina, riteniamo che l’inflazione potrebbe raggiungere il 2% entro la fine del 2024. Ciò è in anticipo rispetto alla previsione mediana della Fed di un’inflazione primaria al 2,5% e di un’inflazione core al 2,6%. Il parametro preferito dalla Fed per misurare l’inflazione è l’indice core delle spese per consumi personali, che esclude i generi alimentari e il gas, e che in genere corrisponde strettamente all’IPC core.

E se l’inflazione rimanesse al di sopra del 2%?

Il fatto che l’inflazione si sia mantenuta al 3% indica che i prezzi di una serie di beni sono tornati a crescere. Questo scenario è meno probabile. Uno dei motivi è che le distorsioni dell’era pandemica, come la rapida crescita dell’offerta di moneta, o M2, hanno invertito la rotta. Questo indicatore di massa monetaria in circolazione è diminuito del 3,7%, passando da un picco di 21.700 miliardi di dollari a luglio 2022 a 20.900 miliardi di dollari ad agosto 2023. M2 comprende contanti, monete, depositi in conti correnti, conti di risparmio e fondi del mercato monetario. C’è molto meno denaro disponibile per il pagamento di beni e servizi, il che mi fa pensare che l’inflazione continuerà a scendere.

È bene ricordare che l’obiettivo del 2% della Fed non è un obiettivo vincolante, bensì una media temporale annunciata dai funzionari senza troppa enfasi ad agosto 2020. Un’inflazione prossima all’obiettivo potrebbe contribuire a sostenere le azioni e le obbligazioni statunitensi. In passato, i rendimenti medi annui di azioni e obbligazioni sono stati positivi quando l’inflazione era compresa tra lo 0% e il 6%, con i rendimenti migliori per le azioni quando l’inflazione era compresa tra il 2% e il 3%. I risultati passati, ovviamente, non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Il conflitto tra Israele e Hamas è da tenere sotto controllo, in quanto un aumento sostenuto dei prezzi dell’energia potrebbe comportare un rischio al rialzo per le prospettive dell’inflazione. Franz ritiene che una ripresa dell’inflazione potrebbe spingere la Fed a mantenere alti i tassi per un periodo prolungato. La Fed si è impegnata a fondo per guadagnare credibilità, quindi è improbabile che cambi l’obiettivo di inflazione mentre continua a impegnarsi per promuovere la stabilità finanziaria.

Possiamo raggiungere il 2% di inflazione senza dover affrontare un atterraggio brusco?

Tutto dipende dai consumatori statunitensi. Con un tasso di disoccupazione prossimo ai minimi degli ultimi 50 anni, pari al 3,8%, la recessione che è dietro l’angolo rimane inafferrabile perché i consumatori continuano a superare le cupe aspettative di crescita. I tassi elevati hanno raffreddato alcuni settori dell’economia, ma finora questo processo si è verificato in momenti diversi in vari settori. Di certo, il recente aumento dei tassi d’interesse a lungo termine ha sollevato questioni spinose sull’onere totale del debito pubblico e su quanto ancora i consumatori possano tenere in piedi l’economia.

I massicci stimoli dell’era pandemica hanno fornito un sollievo temporaneo a molte famiglie e hanno indirizzato la nuova spesa federale verso l’energia pulita attraverso un mix di incentivi fiscali, sovvenzioni e garanzie sui prestiti. Tuttavia, con la ripresa dei pagamenti dei prestiti agli studenti a ottobre dopo una pausa durata anni, la spesa dei consumatori si stabilizzerà? I consumatori hanno in gran parte esaurito i risparmi in eccesso degli anni del COVID-19, ma i recenti aumenti della crescita salariale dovrebbero essere direttamente destinati alla spesa. L’impatto della ripresa dei pagamenti dei prestiti agli studenti sarà probabilmente minimo: secondo la Federal Reserve Bank di New York, i mutuatari dovrebbero ridurre la spesa di circa 56 dollari in media al mese.

Al contempo, la spesa pubblica per alcuni settori, come quello degli industriali, continuerà ad alimentare la ripresa nei prossimi cinque anni. Alcuni aspetti dello stimolo dell’era pandemica potrebbero durare ben oltre tale finestra temporale. In breve, il governo statunitense continuerà probabilmente a sostenere l’economia creando domanda di beni e servizi. Ciò potrebbe contribuire a tenere sotto controllo i mercati del lavoro e lontana la recessione. La crescita occupazionale è stata robusta, con 336.000 posti di lavoro in più a settembre. Finché la crescita mensile dei posti di lavoro sarà superiore a 120.000, l’economia continuerà a mantenersi stabile. Non sono stato così ribassista sull’economia perché i mercati del lavoro hanno avuto un andamento molto positivo, e penso che gli Stati Uniti possano registrare una crescita del PIL del 2% nel prossimo anno.