Capital Group festeggia 50 anni di investimenti nel reddito fisso

Le masse in gestione nel reddito fisso sono raddoppiate negli ultimi 10 anni, rendendo Capital Group uno dei maggiori gestori obbligazionari attivi a livello mondiale

Milano, 20 Giugno 2023: Capital Group, uno dei più grandi gestori di fondi attivi e una delle società di investimento più esperte al mondo, con un patrimonio gestito di oltre 2.300 miliardi di dollari*, festeggia 50 anni di investimenti nel reddito fisso. Negli ultimi 10 anni Capital Group ha più che raddoppiato il patrimonio gestito nel reddito fisso, portandolo a circa 470 miliardi di dollari negli ultimi dieci anni[1], con un’ampia gamma di strategie globali e soluzioni di investimento che perseguono risultati superiori e durevoli nel lungo periodo per soddisfare le esigenze dei clienti.

Capital Group si è affacciata al mondo degli investimenti a reddito fisso negli Stati Uniti nel 1973 e conta oggi oltre 230 esperti del settore obbligazionario basati a Los Angeles, New York, Londra e Singapore. Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha raccolto il 33% di tutti i flussi di fondi attivi a reddito fisso negli Stati Uniti.

“Dal 1973, e in particolare negli ultimi 10 anni, abbiamo investito ampiamente nei nostri talenti, nei nostri processi di investimento, nella nostra tecnologia, nei sistemi di gestione del rischio e nella nostra offerta obbligazionaria per espandere la nostra presenza a livello globale e portare i nostri risultati di investimento a nuovi investitori in tutto il mondo“, ha dichiarato Mike Gitlin, Global Head of Fixed Income di Capital Group. “Come nel caso della nostra consolidata gestione azionaria, anche nelle nostre attività a reddito fisso ci concentriamo costantemente sul mettere al primo posto gli interessi dei nostri clienti in tutto ciò che facciamo“.

Guy Henriques, President, Europe and Asia Client Group, ha commentato: “Ci impegniamo a portare il nostro approccio distintivo, attivo e orientato alla ricerca a un numero più ampio di investitori in tutto il mondo. Anche se l’incertezza è destinata a permanere nel prossimo futuro e un tale contesto appare sfidante per gli investitori a livello globale, il reddito fisso può svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi finanziari a lungo termine degli investitori. Grazie alle nostre solide capacità nell’obbligazionario, siamo ben posizionati per supportare i nostri clienti in Europa e nell’Asia-Pacifico, offrendo loro le migliori opportunità di investimento“.

“Nei 40 anni in cui sono stato qui, il reddito fisso è diventato una parte sempre più importante della nostra società“, ha dichiarato Tim Armour, CEO e Presidente di Capital Group. “Sono orgoglioso della forza del nostro team obbligazionario e della fiducia che i nostri investitori ripongono nelle nostre capacità nel reddito fisso a lungo termine“.

Gitlin ha aggiunto: “Noi ci siamo per i nostri clienti e continueremo ad evolverci nei prossimi 50 anni per continuare a soddisfare le loro esigenze. Questa è la nostra promessa“.

[1] AUM al 31 marzo 2023