Capital Group avvia una partnership con il Gruppo Mediolanum

Condividi

Milano, 23 maggio 2023: Capital Group, il più grande gestore di fondi attivi e una delle società di investimento più esperte al mondo, con un patrimonio gestito di oltre 2.300 miliardi di dollari*, ha firmato un accordo di partnership con il Gruppo Mediolanum.

A partire da maggio, gli investitori italiani avranno la possibilità di accedere a tre delle strategie più longeve di Capital Group attraverso le polizze unit-linked My Life di Mediolanum Vita S.p.A., distribuite da Banca Mediolanum. I fondi selezionati di Capital Group includono:

Capital Group American Balanced Fund (LUX), una delle più grandi e antiche strategie multi-asset statunitensi. Lanciata nel 1975 negli Stati Uniti e nel 2021 in Europa, la strategia da 201,2 miliardi di dollari** ha tre obiettivi di investimento: conservazione del capitale, generazione di reddito e crescita del capitale e del reddito nel tempo. In Europa la strategia è disponibile dal 2021.

una delle più grandi e antiche strategie multi-asset statunitensi. Lanciata nel 1975 negli Stati Uniti e nel 2021 in Europa, la strategia da 201,2 miliardi di dollari** ha tre obiettivi di investimento: conservazione del capitale, generazione di reddito e crescita del capitale e del reddito nel tempo. In Europa la strategia è disponibile dal 2021. Capital Group Capital Income Builder (LUX) , la strategia bilanciata globale lanciata nel 1987 negli Stati Uniti, ha asset in gestione di oltre 100 miliardi di dollari**. Gli obiettivi primari della strategia sono di fornire un livello di reddito corrente superiore al rendimento medio dei titoli azionari statunitensi, fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni ed una crescita del capitale. Il fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo è stato reso disponibile agli investitori in Europa nel 2018.

, la strategia bilanciata globale lanciata nel 1987 negli Stati Uniti, ha asset in gestione di oltre 100 miliardi di dollari**. Gli obiettivi primari della strategia sono di fornire un livello di reddito corrente superiore al rendimento medio dei titoli azionari statunitensi, fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni ed una crescita del capitale. Il fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo è stato reso disponibile agli investitori in Europa nel 2018. Capital Group New Perspective Fund (LUX), una strategia azionaria globale e flessibile che è rimasta attuale nonostante i suoi 50 anni di storia. Nata negli Stati Uniti nel 1973, la strategia ha un patrimonio in gestione di oltre 130 miliardi di dollari**. Il suo obiettivo d’investimento è la crescita a lungo termine del capitale sfruttando le opportunità di investimento generate dai cambiamenti nei modelli economici e commerciali internazionali. Investe utilizzando unicamente un approccio bottom-up in azioni di società situate in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo è stato reso disponibile agli investitori in Europa nel 2015.

Tutti e tre i fondi, domiciliati in Lussemburgo, hanno lo stesso approccio e sono gestiti dagli stessi team delle strategie disponibili negli Stati Uniti.

Matteo Astolfi, Head of Client Group Italy di Capital Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Banca Mediolanum, uno dei principali attori del mercato italiano e di avere la possibilità, attraverso la sua vasta rete, di raggiungere un maggior numero di investitori finali in Italia con le nostre soluzioni attive. Questo sviluppo è rappresentativo del nostro costante impegno commerciale in Italia. Con l’attuale complessità del mercato, il nostro obiettivo rimane quello di supportare i clienti e gli investitori finali nel viaggio verso i loro obiettivi finanziari a lungo termine. “